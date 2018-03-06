Магнитогорская компания стала «мусорным» регоператором Челябинского кластера

По данным пресс-службы минэкологии, «Центру коммунального сервиса» составили конкуренцию ООО «Экосфера» и АО «Управление отходами».

«Сегодня мы подписали соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера, — цитирует пресс-служба Яну Куприкову. — Новая система обращения с ТКО, реализуемая сейчас по всей стране, должна полностью изменить алгоритм сбора и утилизации отходов. Теперь отвечать за обращение с отходами будут выбранные на конкурсной основе региональные операторы. В их задачу входит сопровождение мусора от контейнера до переработки и полигона. Также они будут отвечать и за ликвидацию вновь появившихся свалок на своей территории. Отмечу, что за невыполнение взятых на себя обязательств регоператором мы будем спрашивать со стороны минэкологии очень жестко, вплоть до лишения статуса».

Копейск, Троицк и Челябинский кластер включает в себя Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий и Октябрьский районы, города Челябинск Южноуральск . Поскольку с 1 января 2018 года власти Челябинска приступили к поэтапному закрытию переполненной городской свалки, отходы мегаполиса и других муниципалитетов предполагается вывозить на полигоны в Копейске, поселке Полетаево и деревне Урефты. Как сообщал «ФедералПресс», в настоящее время жители Полетаево подали иск в областной суд к министерству экологии, пытаясь оспорить территориальную схему размещения отходов: полетаевцы утверждают, что их полигон не в состоянии выдержать нагрузку, кроме того, размещение на нем отходов из 14 городов и районов, по версии истцов, приведет к загрязнению Шершневского водохранилища, единственного источника питьевой воды для Челябинска и окрестностей.