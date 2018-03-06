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Магнитогорская компания стала «мусорным» регоператором Челябинского кластера
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Магнитогорская компания стала «мусорным» регоператором Челябинского кластера 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы минэкологии, «Центру коммунального сервиса» составили конкуренцию ООО «Экосфера» и АО «Управление отходами».
«Сегодня мы подписали соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера, — цитирует пресс-служба Яну Куприкову. — Новая система обращения с ТКО, реализуемая сейчас по всей стране, должна полностью изменить алгоритм сбора и утилизации отходов. Теперь отвечать за обращение с отходами будут выбранные на конкурсной основе региональные операторы. В их задачу входит сопровождение мусора от контейнера до переработки и полигона. Также они будут отвечать и за ликвидацию вновь появившихся свалок на своей территории. Отмечу, что за невыполнение взятых на себя обязательств регоператором мы будем спрашивать со стороны минэкологии очень жестко, вплоть до лишения статуса».
Челябинский кластер включает в себя Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий и Октябрьский районы, города Челябинск, Копейск, Троицк и Южноуральск. Поскольку с 1 января 2018 года власти Челябинска приступили к поэтапному закрытию переполненной городской свалки, отходы мегаполиса и других муниципалитетов предполагается вывозить на полигоны в Копейске, поселке Полетаево и деревне Урефты. Как сообщал «ФедералПресс», в настоящее время жители Полетаево подали иск в областной суд к министерству экологии, пытаясь оспорить территориальную схему размещения отходов: полетаевцы утверждают, что их полигон не в состоянии выдержать нагрузку, кроме того, размещение на нем отходов из 14 городов и районов, по версии истцов, приведет к загрязнению Шершневского водохранилища, единственного источника питьевой воды для Челябинска и окрестностей.
Ранее Яна Куприкова заявляла, что перенаправление потоков коммунальных отходов в Полетаево — временная мера и в течение года-полутора специально выбранный концессионер должен будет создать для регоператора полигон ТКО под деревней Чишма, два мусоросортировочных комплекса в Сосновском и Увельском районах, пять мусороперегрузочных станций. Напомним, по данным СПАРК ООО «Центр коммунального сервиса», уже ставшее «мусорным» регоператором в трех из шести кластеров, на которые разделена Челябинская область, аффилировано с членами семьи губернатора Бориса Дубровского. До 1 января 2018 года регоператор должен быть определен в Саткинском и Усть-Катавском кластерах.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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