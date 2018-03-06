Ещё
Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареек 

АиФ Волгоград 6 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде впервые местная компания получила лицензию на транспортировку батареек, теперь во всех районах города будут установлены специальные контейнеры для сбора этих источников электричества.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, ООО «ЭкоСтандарт» после определения объема сданных на утилизацию аккумуляторов сформирует график вывоза и транспортировки батареек на предприятие по переработке. «При необходимости компания рассмотрит вопрос о создании перерабатывающих мощностей в нашем регионе», — заявили в ведомстве. Отметим, что в России существует всего два предприятия, перерабатывающих такие отходы. Добавим, что в Волгограде до настоящего момента не было даже организации, которая бы могла собирать и увозить на эти заводы использованные батарейки.
Напомним, что батарейки из-за той опасности, которую они представляют окружающей среде, необходимо собирать и утилизировать отдельно от других коммунальных отходов. Люди, как правило, выбрасывают их вместе с другим бытовым мусором в обычные контейнеры и попадают на полигоны, загрязняя окружающую среду ртутью, свинцом, литием, никелем, кадмием, марганцем и цинком.
АиФ Волгоград: последние новости
Новички и «ветераны». Эксперты проанализировали кандидатов в президенты Как забрать неполученную умершим родственником пенсию? В Волгограде адвокат попалась на мошенничестве с субсидией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»247
ЕС осудил строительство Крымского моста105
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе113
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской131
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение