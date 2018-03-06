Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареек

Волгограде впервые местная компания получила лицензию на транспортировку батареек, теперь во всех районах города будут установлены специальные контейнеры для сбора этих источников электричества.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, ООО «ЭкоСтандарт» после определения объема сданных на утилизацию аккумуляторов сформирует график вывоза и транспортировки батареек на предприятие по переработке. «При необходимости компания рассмотрит вопрос о создании перерабатывающих мощностей в нашем регионе», — заявили в ведомстве. Отметим, что в России существует всего два предприятия, перерабатывающих такие отходы. Добавим, что в Волгограде до настоящего момента не было даже организации, которая бы могла собирать и увозить на эти заводы использованные батарейки.

Напомним, что батарейки из-за той опасности, которую они представляют окружающей среде, необходимо собирать и утилизировать отдельно от других коммунальных отходов. Люди, как правило, выбрасывают их вместе с другим бытовым мусором в обычные контейнеры и попадают на полигоны, загрязняя окружающую среду ртутью, свинцом, литием, никелем, кадмием, марганцем и цинком.