Все районы Волгограда получат контейнеры для сбора использованных батареек 

В Волгограде впервые местная компания получила лицензию на транспортировку батареек, теперь во всех районах города будут установлены специальные контейнеры для сбора этих источников электричества.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, ООО «ЭкоСтандарт» после определения объема сданных на утилизацию аккумуляторов сформирует график вывоза и транспортировки батареек на предприятие по переработке. «При необходимости компания рассмотрит вопрос о создании перерабатывающих мощностей в нашем регионе», — заявили в ведомстве. Отметим, что в России существует всего два предприятия, перерабатывающих такие отходы. Добавим, что в Волгограде до настоящего момента не было даже организации, которая бы могла собирать и увозить на эти заводы использованные батарейки.
Напомним, что батарейки из-за той опасности, которую они представляют окружающей среде, необходимо собирать и утилизировать отдельно от других коммунальных отходов. Люди, как правило, выбрасывают их вместе с другим бытовым мусором в обычные контейнеры и попадают на полигоны, загрязняя окружающую среду ртутью, свинцом, литием, никелем, кадмием, марганцем и цинком.