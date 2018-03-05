Столичный опыт охраны окружающей среды распространится на всю страну

Следить за состоянием окружающей среды мы будем в реальном времени. Компания «Газпром нефть» , Росприроднадзор и Минкомсвязи подписали соглашение о взаимодействии. Его цель — внедрить в промышленности автоматизированные системы мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей.

Суть этих технологий в том, что работой техники можно управлять дистанционно — через интернет. Подписи под документом поставили председатель правления компании Александр Дюков и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров

Соглашение предусматривает, что Московский НПЗ поможет в разработке единых федеральных требований к техническим решениям и методикам проектирования отраслевых систем мониторинга. Тестирование пройдет на заводских установках. Смонтированные на них газоанализаторы будут в онлайн-режиме передавать данные в природоохранные ведомства. Результаты пилотных испытаний, как предполагается, лягут в основу правительственных нормативов к оснащению автоматизированными системами мониторинга воздуха (АСМВ) всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

— Для нашей компании забота об окружающей среде — один из приоритетов. Мы открыты для государственного и общественного контроля за экологичностью нашей работы. Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому впервые в России данные системы мониторинга воздуха с наших нефтеперерабатывающих заводов в Москве Омске будут в автоматическом режиме передаваться в Росприроднадзор. Нашу компанию пригласили в этот пилотный проект с учетом уже имеющегося опыта по созданию передовой системы мониторинга атмосферы на Московском НПЗ. Будем рады, если результаты нашей работы станут полезны при выработке общеотраслевых стандартов таких систем, — отметил Александр Дюков.

Артем Сидоров добавил:

— Во время недавнего визита на завод мы ознакомились с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха. Мы договорились, что аналогичная система вскоре будет установлена и на Омском НПЗ. Эти пилотные проекты помогут нам сформировать стандарты, которые позволят в ближайшие годы внедрить системы автоматического контроля выбросов в атмосферу на российских предприятиях, которые должны перейти на наилучшие доступные технологии.

Многие экологи между тем уверены, что успешный опыт нефтепеработчиков следует распространить шире.

— Есть масса производств, воздействие которых на окружающую среду нужно обязательно отслеживать, — убежден директор по развитию компании «Экостандарт» Николай Кривозерцев . — Например, это металлургия и химическая промышленность.

Экологи убеждены: если все предприятия будут иметь на трубах датчики, а данные с них будут поступать в государственные природоохранные структуры, то скрыть выбросы будет технически невозможно. А это значит, что заводы станут прозрачными и будут просто вынуждены усовершенствовать свои природоохранные программы.

КОММЕНТАРИИ

Светлана Чурюкина, старший преподаватель кафедры института управления и информационных технологий:

— Внедрение такого проекта в нефтеперерабатывающей промышленности очень важно. Непрерывный автоматизированный мониторинг воздуха — необходимый элемент системы управления охраной окружающей среды на любом современном предприятии. Проводить контроль и мониторинг в труднодоступных местах, а также контролировать горячие выбросы без участия человека — также актуальная первоочередная задача на многих предприятиях. Такие внедрения должны послужить толчком для модернизации существующих нефтеперерабатывающих предприятий. Данная АСМВ на основе современных технологий «интернета вещей» должна стать «первой ласточкой» и послужить примером для внедрения ее в других регионах России.

Евгений Никитич, замдиректора по технической политике «Мосэкомониторинга»:

— Столичные нефтепереработчики заинтересованы в том, чтобы быть прозрачными. Датчики АСМВ установлены на объектах, которые не завод, а мы определили. Вокруг завода также достаточно систем, контролирующих качество воздуха. Стоит отметить, что факт установки подобной системы на предприятии нефтепереработки уникален для России. Даже в Европе далеко не все нефтезаводы оснащены подобными системами, анализирующими состав воздуха.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ независимой экологической организации «Зеленый патруль»:

— Предприятия, которые стали частью создаваемой городом системы мониторинга, сейчас абсолютно прозрачны для властей. Их воздействие на окружающую среду «Мосэкомониторинг» сразу видит. Если в городе происходит превышение концентрации, например, по сероводороду, задача АСМВ — точно определить источник. Но для этого частью системы должны стать все предприятия, и сейчас у экологов основные вопросы к тем заводам, которые не хотят подключать АСМВ, и к предприятиям Подмосковья , на которые эта система не распространяется. Если такие же датчики, как на нефтеперерабатывающем заводе, будут на всех предприятиях, экологи смогут точно знать, кто и как именно на окружающую среду воздействует.

Дарья Логвинова, руководитель отдела экологического проектирования и консалтинга ООО «Институт экологии»:

— Системы мониторинга атмосферного воздуха являются неотъемлемой частью современного контроля за экологической обстановкой. С применением технологии «Интернета вещей» информация о состоянии атмосферного воздуха будет оценена в режиме онлайн, в результате чего можно будет сразу же применить необходимые мероприятия и, что самое главное, устранить превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

СПРАВКА

Компания «Газпром нефть» совместно со специализированной службой «Мосэкомониторинг» внедряет на МНПЗ современную автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Система включает восемь постов, которые контролируют параметры работы основных производственных объектов предприятия.