Круглый стол: «Ответственное потребление. Модный тренд или необходимость».

Организаторами мероприятия выступили Группа лесопромышленных компаний Segezha Group и независимая общественная организация Ассоциация менеджеров. Модератором круглого стола выступил Вадим Ковалев , заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

Заседание началось с оглашения статистических данных. По словам модератора круглого стола, на сегодняшний день количество выброшенного пластика на планете насчитывает порядка 8,2 млрд тонн, из которых 65 млрд тонн образуются в России . Через 30 лет — при сохраняющихся темпах производства пластика в мире — будет накоплено порядка 33 млрд тонн отходов. В частности, один из спикеров мероприятия, директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц заявил, что, при имеющемся объеме накопления отходов в России, а также с высокими темпами роста количества мусора, для нормального существования населению нужна будет не одна, а четыре планеты Земля.

Все спикеры мероприятия единогласно подтвердили масштабность и важность проблемы вторичных отходов ПЭТ.

Первым выступил руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Рашид Исмаилов . Г-н Исмаилов предложил вести поэтапную политику экологических инициатив. В частности, спикер предложил инициативу введения «пилотов» по ограничению использования пластиковых пакетов на территориях «уязвимых» зон Российской Федерации. Исмаилов рекомендовал ввести на Байкальской природной территории в радиусе 20-ти км запрет на продажу полиэтиленовых пакетов, затем промониторить практику, и в дальнейшем, при позитивных результатах эксперимента, протиражировать его в других регионах страны. Вдобавок к этому, эксперт подчеркнул значимость политики экопросвещения. «Чтобы люди воспитывались с экологическим сознанием», подчеркнул г-н Исмаилов.

С обзорным докладом выступила Арина Жежерова, заместитель начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Г-жа Жежерова рассказала о проделанной работе над проблемой обращения с отходами, в частности, о создании механизмов стимулирования утилизации отходов, вовлечении населения в процесс сбора отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, об усиленной работе над формированием региональной системы управления отходами, о проведении социальной рекламы и многочисленных экологических мероприятий по регионам страны. Спикер также подчеркнула, что не так давно были внесены важнейшие для отрасли поправки в 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“, подписанный Президентом РФ 31 декабря 2017 года, о четком дифференциации понятий сбора и разделения отходов. В обновленной версии документа доходчиво разделены перечни товаров, подлежащих утилизации и отдельно их упаковке.

Следующий спикер, вице-президент по маркетингу Segezha Group Мария Василькова заявила: „Зеленый рынок“ сегодня — глобальный тренд. Запрос потребителей превышает 60% на продукцию из возобновляемого сырья. Как ни стыдно признать, но в вопросе переработки нас обгоняют страны Европы и даже Африка. Вопрос о принятии мер по уменьшению „полиэтиленового следа“ становится все более актуальным и острым. 76 стран мира ввели запрет или ограничение на оборот полиэтиленовых пакетов. На долю этих стран приходится 80% населения жителей Земли, а в России подобные ограничения до сих пор отсутствуют. Только оперативное вмешательство государства и принятие мер, регулирующих оборот полиэтиленовых пакетов в России, позволит нивелировать негативные экологические последствия и обеспечит минимизацию невосполнимого ущерба окружающей среде».

Пять основных направлений по реализации экологических инициатив озвучил и директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц:

— разработка и мониторинг реализации собственной экологической политики (оптимизация использования и переработки упаковки),

— мониторинг цепи поставок и постепенный переход маркировки продукции на систему независимой экологической классификации (особенно отметив инициативы Segezha Group и ГК «Титан»),

— работа над культурной ответственностью потребления, озеленение собственных офисов и торговых площадей, участие в экологических проектах и содействие экологическому НКО.

Александр Иванников , координатор проекта токсической программы Гринпис Россия, отметил значимость вклада ритейла в вопрос принятия мер по отходам и переработке ПЭТ. Спикер предложил провести отдельный круглый стол с представителями торговых сетей для обсуждения тенденции перехода с полиэтиленовых на бумажные пакеты, ярким примером использования которых «похвасталась» еще один эксперт и участник круглого стола — директор по устойчивому развитию компании IKEA Россия Наталья Бенеславская.

Еще один спикер — Член Наблюдательного совета Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев — заявил о том, что российская политика борьбы с утилизацией отходов должна быть скорректирована. В частности, г-н Кондратьев дал критическое замечание процессу разработки нормативов утилизации, которые, по его словам, происходят «без привлечения экспертов по утилизации». По мнению эксперта, процентные ставки, утвержденные представителями Минприроды, слишком малы. По словам Дениса Геннадьевича, в Европе «загрязнители» платят стопроцентную ставку, тогда как в нашей стране ее размер составляет 10%. «Эта доза вряд ли сможет кого-либо простимулировать», подчеркнул Кондратьев.

По словам Арины Жежеровой, ставки экологического сбора еще пересматриваются государством. На сегодняшний день с 4000 компаний был собран экологический сбор в размере 1,3 млрд рублей, которые распределены на 20 новых субъектов по строительству перерабатывающих предприятий в России.

В целом, главными выводами заседания можно назвать предложения по введению «пилотов» на уязвимых территориях, предложение по замене полиэтиленовых пакетов бумажными, внесение поправок в Нормативные документы 458 ФЗ «Об отходах производства и потребления», сбор отходов с населения, а также внедрение политики экопросвещения и повышение экологического сознания населения со «школьной скамьи».