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В Казани временно закрыли автосервис БМВ, загрязняющий воздух
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В Казани временно закрыли автосервис БМВ, загрязняющий воздух 

АиФ Казань 6 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Ново-Савиновский суд Казани временно запретил работу автосервиса «Ателье БМВ» на пр. Амирхана до устранения нарушений.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии РТ, автомастерская при эксплуатации сушильно-покрасочной камеры делала выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. Помимо приостановления работы автосервису придется заплатить штраф по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения). К слову штраф по этой статье составляет от 180 до 250 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.
«Ателье БМВ» работает с автомобилями премиум-класса и отечественными автомашинами.
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