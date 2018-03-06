В Казани временно закрыли автосервис БМВ, загрязняющий воздух 

Ново-Савиновский суд Казани временно запретил работу автосервиса «Ателье БМВ» на пр. Амирхана до устранения нарушений.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии РТ, автомастерская при эксплуатации сушильно-покрасочной камеры делала выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. Помимо приостановления работы автосервису придется заплатить штраф по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения). К слову штраф по этой статье составляет от 180 до 250 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.
«Ателье БМВ» работает с автомобилями премиум-класса и отечественными автомашинами.