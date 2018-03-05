Европа пострадала от запрета Китая на импорт иностранных отходов

Переработчики отходов Евросоюза заявили о возникших проблемах с экспортом мусора. В конце 2017 г. Китай установил строгие ограничения на импорт иностранных отходов. В частности, страна полностью отказалась от приема пластиковых отходов. Через два месяца выяснилось, что Евросоюз практически не способен выполнить новые требования к принимаемому мусору. О ситуации в Европе пишет портал Politico.eu.

"Все сортировочные центры забиты, — сетует Паскаль Женевьев, руководитель отдела бумаги Federec (Федерации переработчиков отходов Франции ) и директор коммунального подразделения многопрофильной компании Veolia. — Сразу после рождественских праздников у нас начали копиться бумажные отходы, а никакого решения по экспорту пока нет. Все европейские фабрики по переработке вторсырья переполнены".

Как отмечает издание, система переработки отходов ЕС базировалась на экспорте изрядной доли отходов в другие государства, в частности в Китай. Так, из 56,4 млн т выброшенной в 2016 г. гражданами ЕС бумаги 8 млн приобрели китайские центры вторсырья, превратившие ее в картон и отправившие обратно в Европу в виде упаковки к своим товарам. Из 8,4 млн т собранных в Европе пластиковых отходов в Китай попали 1,6 млн В связи со сложившейся ситуацией для стран Евросоюза пока остается три малоэкологичных пути: сжигание отходов, захоронение либо вывоз в другие страны, кроме Китая.

В январе 2018 году Еврокомиссия озвучила «пластиковую стратегию» направленную на то, чтобы к 2030 г. всю пластиковую упаковку можно было перерабатывать или повторно использовать. По мнению комиссии, это способно создать 200 тыс. рабочих мест. Однако прежде нужно вчетверо увеличить способности Европы сортировать и перерабатывать отходы. Кроме того, в декабре 2017 г. страны ЕС договорились о повышении показателей переработки других материалов (бумаги и картона, металлов и стекла) до 70% к тому же сроку.

Пересмотренная Директива о полигонах, согласованная институтами ЕС в декабре прошлого года, ограничила захоронение муниципальных отходов на 10% от всего объема к 2035 г., но дала дополнительные пять лет для удовлетворения этого требования европейским государствам с высокими тарифами на вывоз мусора.

Греция, Кипр, Мальта, Румыния и Эксперты считают, что Евросоюз будет искать новые места для экспорта своих отходов. Мусор вместо Азии могут начать вывозить в Восточную Европу. Так, Болгария , захоронившая в 2014 г. 82% собственных отходов, имеет очень низкие налоги на этот вид утилизации. Эстония Словакия года аналогичным образом избавились от более 50% своих отходов в тот же период.

"Эти государства могут стать мусорным полигоном Европы, — сказала Элла Штенглер, директор Конфедерации европейских электростанций, работающих на отходах, CEWEP. — Отходы всегда находят самый дешевый путь".

Материал предоставлен проектом "+1".