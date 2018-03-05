В Волгограде реализуется схема обращения с отходами

В ВолГАУ прошло совещание с главами администраций муниципальных районов, на котором обсуждались нововведения, касающиеся системы сбора и транспортирования отходов в каждом населенном пункте. Как сообщили корреспонденту «Аиф-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, темами обсуждения стали вопросы ликвидации несанкционированных свалок, контроля за деятельностью местных операторов по вывозу коммунальных отходов и размещению их только на лицензированных полигонах, а также работа с будущим региональным оператором. Первым делом муниципалитетам предстоит закрыть использующиеся более полувека свалки. Кроме того, необходимо будет заключить договора с региональным оператором по обращению с ТКО, так как это обязательное требование для граждан и организаций — получателей новой коммунальной услуги. Она вводится в Волгоградской области уже в этом году.

Отметим, законодательные нововведения обязывают наладить первичную систему сбора и транспортирования отходов от контейнера для сбора мусора, до площадки временного накопления, мусоросортировочной станции и лицензированного полигона.

Добавим, региональный оператор будет отвечать за вновь образующиеся коммунальные отходы. Ликвидацией имеющихся стихийных свалок будут заниматься владельцы захламленных земельных участков.