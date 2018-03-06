В Псковской области открылся завод по переработке биологических отходов

ПСКОВ , 6 марта. / ТАСС /. Завод по переработке биологических отходов открылся в Великолукском районе Псковской области . Как сообщил ТАСС глава района Сергей Петров, объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.

"Это крупнейшее на Северо-Западе производство подобного типа

Было вложено 1,2 миллиарда [рублей]. Наш район сельскохозяйственный, и сейчас, с появлением этого предприятия, у нас будет происходить реанимация экономики района, будут появляться новые рабочие места", — сказал собеседник агентства.

Петров рассказал, что завод займется переработкой биологических отходов, которые будут поступать с Великолукского мясокомбината и личных подсобных хозяйств со всего Северо-Запада России . «Конечные продукты производства комбината — это высококачественное масло животного происхождения и дисперсная [мясо-костная] мука. Они применяются для производства биоудобрений, комбикормов, косметических средств и парфюмерии», — рассказал глава района.

Завод расположен около деревни Горушка Великолукского района. Предприятие может перерабатывать 150 тонн отходов в сутки. На производстве заняты 250 человек.