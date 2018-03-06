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В Псковской области открылся завод по переработке биологических отходов
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В Псковской области открылся завод по переработке биологических отходов 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Главный региональный
ПСКОВ, 6 марта. /ТАСС/. Завод по переработке биологических отходов открылся в Великолукском районе Псковской области. Как сообщил ТАСС глава района Сергей Петров, объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.
"Это крупнейшее на Северо-Западе производство подобного типа
Было вложено 1,2 миллиарда [рублей]. Наш район сельскохозяйственный, и сейчас, с появлением этого предприятия, у нас будет происходить реанимация экономики района, будут появляться новые рабочие места", — сказал собеседник агентства.
Петров рассказал, что завод займется переработкой биологических отходов, которые будут поступать с Великолукского мясокомбината и личных подсобных хозяйств со всего Северо-Запада России. «Конечные продукты производства комбината — это высококачественное масло животного происхождения и дисперсная [мясо-костная] мука. Они применяются для производства биоудобрений, комбикормов, косметических средств и парфюмерии», — рассказал глава района.
Завод расположен около деревни Горушка Великолукского района. Предприятие может перерабатывать 150 тонн отходов в сутки. На производстве заняты 250 человек.
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