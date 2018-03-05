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В Челябинск едет глава Минприроды Сергей Донской
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В Челябинск едет глава Минприроды Сергей Донской 

РИА «ФедералПресс» 5 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кроме того, Донской проведет совещание по вопросу экологической ситуации в регионе. Участники мероприятия обсудят законодательные меры по улучшению качества воздуха, а также поднимут вопросы снижения негативного влияния на окружающую среду от деятельности промышленных предприятий.
В совещании примут участие руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, депутаты Государственной думы России, представители органов государственной власти в регионе, а также промышленных предприятий: ЧЭМК, ММК, РМК, ЧЭМК.
Напомним, сегодня на аппаратном совещании мэр Челябинска Евгений Тефтелев пригрозил предприятиям-загрязнителям воздуха.
Фото: mnr.gov.ru
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