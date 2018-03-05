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Экологическая акция состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино»
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Экологическая акция состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Люблино 5 марта 2018
Фото: Управа района Люблино
Всемирный день дикой природы отметят в природном комплексе «Кузьминки-Люблино» экологической акцией.
Как рассказала представитель пресс-службы Мосприроды Мария Антонова, программа, рассчитанная на детей от 5 лет, состоится во вторник, 6 марта.
Участникам расскажут об истории возникновения праздника, предложат посмотреть фильм о дикой природе, поучаствовать в мастер-классе и викторине.
Экологическая акция начнется в 14.00 по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1.
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта. (ск)
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