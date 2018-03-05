Экологическая акция состоится в комплексе «Кузьминки-Люблино»

Всемирный день дикой природы отметят в природном комплексе «Кузьминки-Люблино» экологической акцией.

Как рассказала представитель пресс-службы Мосприроды Мария Антонова , программа, рассчитанная на детей от 5 лет, состоится во вторник, 6 марта.

Участникам расскажут об истории возникновения праздника, предложат посмотреть фильм о дикой природе, поучаствовать в мастер-классе и викторине.

Экологическая акция начнется в 14.00 по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1.

Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта. (ск)