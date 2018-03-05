ДС «Юность» и крупный хлебокомбинат: в Челябинске поймали загрязнителей воздуха

Претензии в адрес хлебокомбината связаны в основном с работой в период НМУ. Так, в это время на предприятии не проводился контроль выбросов, не разрабатывались меры по минимизации вредного воздействия. Кроме того, «Альянс» не поставил на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Также компания не предоставила в контролирующие органы отчеты по выбросам за 2017 год.

В отношении юрлица и гендиректора предприятия было возбуждено дело по статье 8.1 КоАП РФ . Руководителю компании также вменили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 13.19 КоАП РФ.

В свою очередь дворец спорта «Юность» и вовсе работал без разрешения на выбросы. Меж тем организация эксплуатировала комплекс газопоршневых агрегатов (для выработки электрической и тепловой энергии) и газовую котельную (она отапливает административные, производственные помещения).

«От данных источников в результате сжигания топлива через металлические трубы в атмосферный воздух выбрасываются вредные вещества», — подчеркнули в прокуратуре

Кроме того, предприятие не проводило мероприятия по уменьшению вредных выбросов в атмосферу в период НМУ.

В результате министерство экологии Челябинской области оштрафовало ДС «Юность» на 90 тысяч рублей, а директора предприятия — на 40 тысяч рублей.

Отмечается, что после этого организация приступила к устранению нарушений. В региональное министерство экологии направлено заявление о выдаче разрешения на выброс вредных веществ, со специализированной организацией заключен договор на разработку плана мероприятий по уменьшению выбросов в период НМУ. К дисциплинарной ответственности привлечен главный инженер предприятия.