В Тутаеве реализуется пилотный проект по контролю за уровнем загрязнения воздуха

В рамках рабочей поездки в Тутаевский муниципальный район Дмитрий Миронов посетил экологический пост для замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха. Станция работает уже три недели.

— Это пилотный проект, пока единственный в регионе, — рассказал Дмитрий Миронов. — Тутаевцы неоднократно жаловались нам на состояние воздуха, на технические запахи. Благодаря работе лаборатории мы сможем выявлять нарушителей природоохранного законодательства и оперативно пресекать загрязнения.

Замеры состояния воздуха осуществляются каждые 20 минут 72 раза в сутки. При этом экологический пост дает возможность не только в круглосуточном режиме мониторить состояние атмосферы, но и определяет источник выброса. Лаборатория позволяет сопоставлять выбросы предприятий и оценивать их влияние на загрязнение атмосферы в городе.

— Необходимо выявить источник загрязнения воздуха, которое беспокоит жителей города, и устранить его причину, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Если на каких-то предприятиях не будут установлены современные очистительные системы, мы все равно это выявим и заставим их это сделать. Важно также и то, что установка передвижная, и при надобности мы сможем ее перемещать.

Губернатор поручил при выявлении нарушений докладывать ему лично.

Справка

Правительством Москвы. Пост экологического контроля установлен на границе жилой застройки и промышленной зоны Тутаева в феврале 2018 года в качестве эксперимента благодаря договоренности между Правительством Ярославской области

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха в мобильной модификации стоимостью 12,8 миллиона рублей в 2017 году закуплена ГПБУ «Мосэкомониторинг». Станция размещена в специальном автоприцепе с соблюдением всех требований для обеспечения сохранности оборудования и необходимых условий для ее работы. Пост мониторинга включает в себя павильон для размещения контрольно-измерительного оборудования, комплект газоанализаторов, метеорологический комплекс, а также систему управления, сбора и передачи информации.

Данный мобильный комплекс работает в круглосуточном режиме, фиксируя концентрации основных загрязняющих веществ (CO, NO, NO2, NH3, SO2, H2S, CH4, общее содержание углеводородов, пыли), что позволяет решить задачи непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха. Передача измерений осуществляется в информационно-аналитический центр ГПБУ «Мосэкомониторинг» в режиме реального времени, также предусматривается возможность фиксации результатов замеров оператором непосредственно из мобильного комплекса.