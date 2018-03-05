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Челябинский дворец спорта «Юность» оштрафовали за вредные выбросы
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Челябинский дворец спорта «Юность» оштрафовали за вредные выбросы 

АиФ 5 марта 2018
Фото: АиФ
Прокуратура Центрального района оштрафовало руководство дворца спорта «Юность» в Челябинске за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что спортивное сооружение по Свердловскому проспекту, 51, оснащено комплексом газопоршневых агрегатов, использующихся для выработки электрической и тепловой энергии, а также газовой котельной, которая отапливает помещения. От данных источников в результате сжигания топлива через металлические трубы в атмосферный воздух выбрасываются вредные вещества.
«У МУП «ДС „Юность“ в нарушение Федерального закона отсутствует специальное разрешение на выброс загрязняющих веществ. Кроме того, оно не согласовало с министерством экологии Челябинской области мероприятия по уменьшению таких выбросов в атмосферу в период НМУ».
По результатам проверки минэкологии привлекло юрлицо к административной ответственности в виде штрафа в 90 тыс. рублей, на директора дворца спорта наложен штраф в 40 тыс. рублей. Отметим, что муниципальное предприятие уже приняло меры к устранению нарушений.
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