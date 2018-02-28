В Домодедово расчистят водоохранную зону реки 

Инспекторы эконадзора по просьбам жителей Домодедово Московской области провели обследование водоохранной зоны реки Гнилуши, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.
В ходе обследования были обнаружены многочисленные навалы мусора.
"Минэкологии направило в администрацию городского округа обращение с требованием ликвидировать несанкционированные свалки. По информации из администрации, расчистка берегов Гнилуши намечена на весну-лето нынешнего года", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.