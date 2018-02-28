В Домодедово расчистят водоохранную зону реки 

"Минэкологии направило в администрацию городского округа обращение с требованием ликвидировать несанкционированные свалки. По информации из администрации, расчистка берегов Гнилуши намечена на весну-лето нынешнего года", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

В ходе обследования были обнаружены многочисленные навалы мусора.