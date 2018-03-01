В заповеднике «Брянский лес» пересчитали зверей

В заповеднике "Брянский лес" и заказнике "Клетнянский" провели учет зверей, сообщается на сайте "Заповедная Россия".
Сотрудники ООПТ установили, что на территории "Брянского леса" обитают 407 косуль, 49 лосей, 23 кабана, 80 белок, 12 куниц, 6 волков. В Клетнянском заказнике живут 11 лосей, 12 кабанов, 70 косуль, 270 белок, 28 куниц.
Все данные учета будут направлены в департамент природопользования и экологии Брянской области, а также внесены в Летопись природы — главный итоговой ежегодный документ заповедника "Брянский лес".