В заповеднике «Брянский лес» пересчитали зверей

В заповедниках «Брянский лес» и «Клетнянский» пересчитали зверей

В заповеднике "Брянский лес" и заказнике "Клетнянский" провели учет зверей, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Сотрудники ООПТ установили, что на территории "Брянского леса" обитают 407 косуль, 49 лосей, 23 кабана, 80 белок, 12 куниц, 6 волков. В Клетнянском заказнике живут 11 лосей, 12 кабанов, 70 косуль, 270 белок, 28 куниц.