Создана новая система мониторинга экологии

Ученые создали систему мониторинга экологии на основе «интернета вещей»

Систему мониторинга состояния воды, почвы и воздуха на основе "интернета вещей" создали в Курчатовском институте . Информация получается от автономно работающих датчиков, находящихся на изучаемой территории.

Система должна быть недорогой, она намного упростит работу городских служб. Благодаря нововведению на возникающие экологические угрозы можно будет реагировать незамедлительно.

Разрабатываемые в рамках концепции "умного города" системы позволят экологам создать единую городскую карту параметров окружающей среды, рассказал заместитель руководителя отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ "Курчатовский институт" Павел Готовцев. По его словам, специалисты изготовили первый прототип — датчик. Он способен измерять сразу несколько параметров: температуру, давление, влажность.

Данные он передает раз в полчаса, чаще для городских служб обычно нет необходимости, уточнил Готовцев. Для этого используются стандартные технологии обмена данными, например, Bluetooth. В перспективе можно будет разместить подобные датчики в дождевых коллекторах или в почве, пояснил Готовцев. Они будут следить за состоянием воды и воздуха, загрязнением местности, передает газета "Известия"

Согласно предварительным подсчетам, один датчик сможет отслеживать состояние почвы в радиусе нескольких метров. По словам разработчиков, одна сенсорная система (несколько датчиков и аккумулятор на биотопливе) будет стоить не более 10 тысяч рублей. Через три–пять лет ученые собираются начать пилотные испытания новых систем в городских условиях. Результаты работы специалистов Курчатовского института опубликованы в российских и зарубежных научных изданиях.