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Для укрепления берега Куршской косы построят авандюну
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Для укрепления берега Куршской косы построят авандюну 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Авандюну построят для укрепления берега Куршской косы в Калининградской области, говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.
"Проектной документацией предусмотрено строительство на Куршской косе со стороны Балтийского моря новой авандюны протяженностью 2 километра. Для этого будет использовано 17,3 тысячи кубометров песка. Морской склон авандюны закрепят пескозадерживающими конструкциями, в которых высадят укрепляющее озеленение — песколюбивые травы. Также в местах примыкания к авандюне лесных дорог предусмотрено обустройство деревянных тротуаров общей площадью 150 квадратных метров", — отмечается в пресс-релизе.
Куршская коса, включенная в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это узкая песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря и простирающаяся на 98 километров от города Зеленоградск Калининградской области до литовской Клайпеды. Более тридцати лет назад участку косы от Зеленоградска до границы с Литвой — а это 6621 гектар — был присвоен статус Национального парка.
Мощность песков на береговой линии косы невелика. Для укрепления берега еще в XIX веке параллельно пляжу был насыпан искусственный песчаный вал — авандюна, однако море, ветер и другие факторы привели к значительному ее разрушению. От авандюны осталась лишь тыльная часть, и во время штормов высокие волны смывают с нее песок и растительность.
Во время строительства, которое будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и, как планируется, продлится три месяца, будут сохранены все растения и существующие берегозащитные сооружения Куршской косы, добавляется в материалах.
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