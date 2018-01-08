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Жители Подмосковья пожаловались на неприятный запах
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В МЧС назвали причину неприятного запаха в Московском регионе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что сотрудники МЧС провели проверку в связи с поступившими в ведомство жалобами москвичей на неприятный запах.

«На территории города Москвы и Московской области с 8 января 2018 года поступают обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха. В результате проведенных исследований выявлено, что источником является полигон твердых бытовых отходов «Кучино», где ведутся работы по дегазации, в рамках которой проведено бурение 55 скважин», — сообщается на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что позднее полигон покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

>> Неприятный запах может вернуться в Москву

В конце декабре в МЧС сообщали, что ситуация с загрязнением воздуха в Московском регионе находится на постоянном контроле.

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