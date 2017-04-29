В Крыму начали вываливать мусор у домов ответственных за уборку чиновников

В Крыму выгрузили мусор под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку вверенных им территорий, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.

"Обещания главы республики Крым о выгрузке мусора под двери должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за уборку мусора, были реализованы активистами-общественниками", — приводит слова Нараева пресс-служба министерства.

Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

"Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени", — отметил министр.

Выяснить, кто именно произвел выгрузку мусора, что является правонарушением и наказывается штрафом, пока не удалось. По факту, отмечается в сообщении, возбуждено административное расследование в отношении не установленного круга лиц.

По данным ведомства на конец 2016 года, незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 гектар. Больше всего незаконных свалок под Симферополем (более 40 гектар), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.