Как быстро убрать второй подбородок: инструкция от врача

Эстетический недостаток в виде второго подбородка не перепутать ни с чем: многие помнят свои неудачные фотографии, на которых видна характерная складка под нижней челюстью. Второй подбородок становится проблемой и для стройных людей, но это решается даже в домашних условиях: достаточно быть терпеливым и дисциплинированным.

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Почему образуется второй подбородок и как решить проблему, рассказывает Елена Мягких, врач-дерматолог и сооснователь проекта Step123.cosmetics.

Почему появляется второй подбородок

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Проблема второго подбородка — комплексная: нужно начинать с правильного положения головы, тогда мышцы подбородочной области работаю слаженно и гармонично. Для этого нужно держать голову, как полагается: прямо, не зажимать шею плечами, не уводить ее вперед, не сутулиться. Мышцы вытянутся, начнут правильно работать, перестанут спазмироваться и укорачиваться, образуя жировую складку, и второй подбородок не проявится даже у людей с избыточным весом.

Как убрать второй подбородок

Возьмите за привычку «прикусывать язык» — ставить его в репозицию между верхними и нижними зубами. Таким образом, затылок, заушные и жевательные мышцы приходят в расслабленное положение и вы без напряжения держите голову в положении, при котором второй подбородок не образуется.

Обязательно работайте с осанкой: посещайте barre-фитнес, занимайтесь стретчингом и мышцами кора. Дополнительно подключайте косметический или буккальный массажи, лимфодренажный крем, стимулирующий и дренажный коллаген, биомеханическую стимуляцию, упражнения со специальными мячиками или массажерами: гуаша, роллерами, тренажером для подтяжки шеи.

Существует множество процедур, которые устраняют подкожно-жировые складки. Для этого применяются специальные ферментативные комплексы, технология апоптоза, пептидные средства, растительные экстракты, непрямые липолитические средства, которые уменьшают накопления подкожножировой клетчатки.

Если говорить про аппаратную косметологию — должно быть профессиональное оборудование со специальными насадками, которое применяют только в сертифицированной клинике. Не стесняйтесь спрашивать лицензии специалистов и клиники: только в таком случае можно доверять людям, работающим в сфере косметологии.

Не рекомендуется прибегать к крайним мерам в виде пластической хирургии: они устраняют недостатки, но не решают проблему. Если попросите друга сфотографировать вас в разных положениях тела, когда стоите, держите голову прямо, наклоняете вниз, прижимаете к себе, вы заметите: внешний вид «второго» подбородка меняется от любого изменения головы. Где-то он «вываливается» сильнее, а иногда почти не заметен. Это говорит о том, с чего мы начинали: все зависит от расслабленных мышц, правильного положения головы и осанки.

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