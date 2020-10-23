Как быстро убрать второй подбородок: инструкция от врача

Эстетический недостаток в виде второго подбородка не перепутать ни с чем: многие помнят свои неудачные фотографии, на которых видна характерная складка под нижней челюстью. Второй подбородок становится проблемой и для стройных людей, но это решается даже в домашних условиях: достаточно быть терпеливым и дисциплинированным.
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Почему образуется второй подбородок и как решить проблему, рассказывает Елена Мягких, врач-дерматолог и сооснователь проекта Step123.cosmetics.
Почему появляется второй подбородок
Проблема второго подбородка — комплексная: нужно начинать с правильного положения головы, тогда мышцы подбородочной области работаю слаженно и гармонично. Для этого нужно держать голову, как полагается: прямо, не зажимать шею плечами, не уводить ее вперед, не сутулиться. Мышцы вытянутся, начнут правильно работать, перестанут спазмироваться и укорачиваться, образуя жировую складку, и второй подбородок не проявится даже у людей с избыточным весом.
Как убрать второй подбородок
Возьмите за привычку «прикусывать язык» — ставить его в репозицию между верхними и нижними зубами. Таким образом, затылок, заушные и жевательные мышцы приходят в расслабленное положение и вы без напряжения держите голову в положении, при котором второй подбородок не образуется.
Обязательно работайте с осанкой: посещайте barre-фитнес, занимайтесь стретчингом и мышцами кора. Дополнительно подключайте косметический или буккальный массажи, лимфодренажный крем, стимулирующий и дренажный коллаген, биомеханическую стимуляцию, упражнения со специальными мячиками или массажерами: гуаша, роллерами, тренажером для подтяжки шеи.
Существует множество процедур, которые устраняют подкожно-жировые складки. Для этого применяются специальные ферментативные комплексы, технология апоптоза, пептидные средства, растительные экстракты, непрямые липолитические средства, которые уменьшают накопления подкожножировой клетчатки.
Если говорить про аппаратную косметологию — должно быть профессиональное оборудование со специальными насадками, которое применяют только в сертифицированной клинике. Не стесняйтесь спрашивать лицензии специалистов и клиники: только в таком случае можно доверять людям, работающим в сфере косметологии.
Не рекомендуется прибегать к крайним мерам в виде пластической хирургии: они устраняют недостатки, но не решают проблему. Если попросите друга сфотографировать вас в разных положениях тела, когда стоите, держите голову прямо, наклоняете вниз, прижимаете к себе, вы заметите: внешний вид «второго» подбородка меняется от любого изменения головы. Где-то он «вываливается» сильнее, а иногда почти не заметен. Это говорит о том, с чего мы начинали: все зависит от расслабленных мышц, правильного положения головы и осанки.
Топ-рекомендаций
Работа с осанкой.
Занимайтесь мышцами кора, держите спину прямо, разминайтесь в течение дня: расставьте руки в стороны, на вдохе отведите плечи назад и около 30-60 секунд делайте медленные круговые движения.
- Правильная подушка. Желательно приобрести ортопедическую модель или научиться спать на обычной, чтобы подушка не уходила под плечи, голова была удобно расположена, а шея не втягивалась. Привыкайте спать на спине.
- Мячик. Выполняйте медленные, аккуратные прокатывания подбородочной зоны. Подойдет шариковый массажер или обычный теннисный мячик.
- Массажеры. Прорабатывайте зоны по массажным линиям: от центра — вверх, без нажима и давления.
- Специальный крем. Существует большое количество профессиональной косметики с дренажным эффектом, которая быстро устраняет проблему второго подбородка. Важно проконсультироваться с косметологом, чтобы выбрать средство, которое подходит именно вам.
- Работа с косметологом. Профессионал определит степень и запущенность именно в вашем случае и подскажет, с чего начать. Это может быть буккальный, скульптурирующий, лимфодренажный, роликовакуумный или LPG-массаж, радиочастотная или микротоковая фототерапия, ультразвуковой лифтинг, биохимические стимуляции, криолиполиз.
- Правильные привычки. Бесполезно бороться со вторым подбородком, когда рацион состоит из сладостей и фастфуда, а человек ведет малоподвижный образ жизни. Создавайте «правильную» базу для метаболизма, чтобы организм работал быстрее и не откладывал лишнее.
- Тейпирование. Дополнительная эффективная методика с помощью эластичных лент, когда подтягивается и корректируется овал лица и расслабляется зажатый подбородок.