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Назван правильный способ использования перчаток 

РИА Новости и ещё 4 50 минут назад
Назван правильный способ использования перчаток
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в инстаграме, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили от заражения коронавирусом.
Во-первых, перед надеванием перчаток и после их снятия следует вымыть руки. Врач подчеркнула, что касаться лица, волос и открытых участков кожи нельзя даже в перчатках.
Снимать это средство защиты Малышева рекомендует, выворачивая его загрязненной стороной внутрь, и делать это таким образом, чтобы не касаться кожи внешней стороной перчаток. Для этого следует оттянуть перчатку на запястье большим пальцем другой руки.
Снятую перчатку следует держать только за ее внутреннюю сторону. Врач призвала не использовать перчатки повторно, а выкидывать их сразу после снятия.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 6
Сделай сам , Елена Малышева
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