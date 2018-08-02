Почему многие знаменитости не пользуются феном 

Много лет назад стилист Гарнер посоветовал ей использовать фен как можно реже. Актриса восприняла совет, мягко скажем, буквально — и просто перестала сушить волосы. «В салонах, конечно, мне делают укладку по всем правилам, — рассказывает Дженнифер. — А вот дома фена — как и любых других стайлинг-средств — вы точно не найдете».
И еще одна Дженнифер в нашем списке. Энистон просто моет волосы и наносит на них средство Living Proof от PHD — и в итоге, по ее словам, получает идеальную укладку. Стоит проверить!
Люси Хейл
Люси — один из главных бьютиголиков Голливуда (все ведь видели ее селфи с забавными масками на лице?). Именно поэтому она буквально помешана на здоровье волос: каждый раз, когда это возможно, она отказывается от использования фена. Все, что ей нужно для счастья, — шампунь Frederic Fekkai.