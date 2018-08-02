Почему многие знаменитости не пользуются феном

Много лет назад стилист Гарнер посоветовал ей использовать фен как можно реже. Актриса восприняла совет, мягко скажем, буквально — и просто перестала сушить волосы. «В салонах, конечно, мне делают укладку по всем правилам, — рассказывает Дженнифер. — А вот дома фена — как и любых других стайлинг-средств — вы точно не найдете».

И еще одна Дженнифер в нашем списке. Энистон просто моет волосы и наносит на них средство Living Proof от PHD — и в итоге, по ее словам, получает идеальную укладку. Стоит проверить!

Люси Хейл