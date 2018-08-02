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Грабители в Индии похитили 200 килограммов волос
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Грабители в Индии похитили 200 килограммов волос 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Трое мужчин ограбили мастерскую по изготовлению париков в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщает Assosiated Press.
Грабители, притворившись клиентами, пришли в мастерскую и, угрожая владельцу пистолетом, похитили волосы. Всего они забрали 200 килограммов волос как в виде уже готовых париков, так и в виде материала для них, оставив собственника бизнеса в долгах.
По словам владельца Джахангира Хуссейна, он взял в долг 17 тысяч долларов, чтобы купить эти волосы.
По информации агентства, бизнес, связанный с волосами, в Индии широко распространен и приносит около 300 миллионов долларов ежегодно благодаря экспорту париков и материала для наращивания.
Большая часть волос собирается в индуистских храмах, где люди бреют голову в знак священной жертвы. Например, храм в городе Тирупати каждый год собирает сотни тонн волос, за которые получает миллионы долларов на аукционах.
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