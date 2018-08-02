Рейтинг: 30 лучших причесок звезд в июле

Неделя Haute Couture в Париже, Уимблдонский турнир, премьера Mamma Mia! 2 и отпускные образы звезд. Стилист и колорист Таня Шарк — о том, как повторить укладку в стиле девушек Victoria's Secret и сколько времени займет прическа с эффектом «мокрых волос».

Для тех, у кого от природы вьющиеся волосы

Если у вас не прямые от природы волосы, радуйтесь! Это супер-удобно и модно! Просто вымойте голову, расчешите по пробору, нанесите любое стайлинговое средство (гель, пенку, крем, лосьон), «cомните» пряди руками и дайте им высохнуть. Такая прическа идеальна для жары: вам не будет жарко, а образ получится прекрасным. Причем уместна она для любого времени суток и даже дресс-кода. Синди сделала легкие волны для пятничной вечеринки, Ванесса — для бруклинского музыкального фестиваля Full Moon Festival, а Лу пришла c ними на парижский показ Miu Miu Resort 2019.

Если волосы прямые

В этом случае я тоже советую не изобретать велосипед. Просто определитесь с расположением пробора, расчешите пряди и подсушите феном, приподнимая в районе лба для объема. А чтобы концы выглядели аккуратно, нанесите на них ухаживающий несмываемый крем и окончательно высушите. В зависимости от дресс-кода можно экспериментировать с «гранжевостью» прически. У Эммы получилось нарочито дерзко и небрежно для съемки, а Дарья и Белла выбрали классический вариант укладки — мероприятия обязывали. В таком образе Дарья позировала на благотворительном ужине в Доме Пашкова в Москве по случаю перекрестного Года культуры Катара и России , а Белла — на ужине Bvlgari в Риме

Если не знаете, где закончится ваш день

Кьяра Ферраньи

Негин Мирсалехи

Шей Митчелл

Меган Маркл

Важно, что простые на вид прически, выполненные плойкой, звездные девушки выбирают как для повседневных образов, так и для официальных мероприятий — премьеры второй части мюзикла Mamma Mia! 2 или показа Valentino FW'18/19 Haute Couture.

В данном случае схема универсальная: подкрутите пряди любой толщины на плойку. Если хотите получить дополнительный объем, оставьте прямые концы. Более легкий вариант — проработать плойкой только концы. Отмечу, что укладка без объема будет молодить и стройнить одновременно.

По примеру звезд (Шей Митчелл, Аманды Сейфрид, Меган Маркл и Дженьюари Джонс) можно широкой щеткой расчесать все накрученные волосы для создания плавных линий или разобрать пряди руками, сбрызнув их лаком.

Для торжественных мероприятий

Это одна из новых съемок Веры для бренда Stellary (интервью со звездой читайте тут, а о любимых бьюти-средствах певицы писали здесь), но такую же прическу можно сделать для особого события с дресс-кодом. Чтобы добиться такого объема, просушите волосы феном, проработайте их брашингом, затем накрутите пряди на очень крупную плойку в направлении от лица (а височные пряди, наоброт, — к лицу). Сделайте начес в прикорневой зоне и прочешите все волосы, не касаясь корней. Уложите пряди в классическом голливудском стиле.

Юлия Прудько

Карли Клосс

Меган Маркл

Селена Гомес

Саша Савельева

Валик, пучок, высокий хвост — альтернатива классическим голливудским укладкам. Не старайтесь делать прически идеально гладкими, ровными или симметричными, они должны быть воздушными и слегка дерзкими.

Все варианты, показанные выше звездными девушками, уместны на красной дорожке (Селена выбрала пучок для премьеры третьей части «Монстров на каникулах»), модного показа (Карли позирует перед Christian Dior Haute Couture Fall Winter 2018/2019, а Лили — на показе Chanel Haute Couture), спортивных соревнований и даже пляжа.

Если нет времени на прическу

Камила Коэльо

Очень быстрая прическа на мокрые волосы — соберите волосы в пучок (низкий или очень высокий). Он не обязательно должен быть гладким, но волосы вокруг нужно тщательно прочесать и аккуратно уложить — на влажные пряди в прикорневой зоне нанесите гель или крем, соберите их в хвост и закрутите пучок.

Прическа, как у Алиши Киз, подойдет для девушек с вьющимися волосами. Для укладки также используйте гель или крем, затем заплетите с одной стороны колоски, а часть волос оставьте распущенными, уложите руками для влажного эффекта и дождитесь пока они подсохнут. Спортивная игра, отпуск или вечеринка — успеете собраться за полчаса!

Как у девушек Victoria's Secret

Джиджи Хадид

Эшли Грэм

Накрутите волосы тонкими прядями на плойку среднего размера. Скрутите каждый локон, закрепите и дайте остыть, пока занимаетесь макияжем. Затем распустите волосы и сбрызните лаком пластичной фиксации, перекинув все пряди вперед. Взмахните головой — и вперед на ужин или официальное мероприятие (Эшли выбрала прическу для презентации бренда Marina Rinaldi, а Джиджи в таком образе прогуливалась по Нью-Йорку ).

Ретро

Лили Коллинз

Очень продуманный образ Лили для показа Miu Miu Resort 2019 в Париже. Если хотите повторить, сделайте начес на макушке и имитацию боковой челки. Не жалейте лака для волос! Укладка должна стойко держаться в любую погоду и при любых обстоятельствах. А еще обратите внимание, как Лили подкрутили концы и добавили к прическе массивную заколку — очень в духе бренда, на показ которого она пришла!

Прически отличные, но, признаюсь, сейчас косы уходят на второй план. Более актуально сложное плетение на основе макраме. Но если вы умеете плести косу вокруг головы, почему бы не дополнить ей романтичное платье (и даже пойти так на важное мероприятие, как сделала Луиза во время недели Haute Couture в Париже). Главное — не сильно старайтесь! Стремитесь к эффекту легкого «хулиганства» на голове.