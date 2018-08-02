Ещё
Чем и как мыть дреды?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чем и как мыть дреды? 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Мода на причёски настолько разнообразна, что иногда диву даёшься. К примеру, многие девушки и парни ходят с дредами. Как они моют голову?
— Любые афро-причёски лучше мыть не чаще, чем раз в неделю, — отвечает мастер-брейдер Татьяна Новгородова. — Шампунь развести с водой и полить на кожу головы между проборами. Смыть большим количеством проточной воды. Ещё один способ: шампунь развести с водой в тазике и с помощью губки прихлопывающими движениями нанести на корни волос. Концы дредов при этом нужно собрать наверх в нетугой хвост и придерживать. Пену смыть под душем. Сушить дреды лучше без фена, а если они сделаны из искусственного материала, то это вообще категорически запрещено.
Выпадения волос бояться не стоит. В день у человека естественным образом выпадает 60-100 волосинок, а так как во время ношения афро-причёски волосы не расчёсываются, все эти выпавшие волоски остаются на голове. При расплетении вычёсываются все разом, что может повергнуть в панику. Также уходит визуальный объём и вес, который даёт искусственный материал. Из-за этого многие считают, что у них совсем не осталось волос по вине дредов.
Многие боятся, что в косичках могут завестись вши. Вероятность этого такая же, как и с обычными волосами. Но из дредов насекомых вывести сложнее, чем из волос, поэтому зачастую их приходится срезать. К слову, необычная причёска выльется в кругленькую сумму. На средние волосы скатывание дредов стоит около 8-10 тыс. Потом ещё придётся заплатить, чтобы их расплести.
АиФ Красноярск: последние новости
Центры опасного отдыха. В каждом пятом ТРЦ нарушаются правила безопасности Врио губернатора Александр Усс встретился с президентом Владимиром Путиным Поломать легко… Судьба исторических домов в Красноярске под вопросом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор175
У России таких ракет нет. И не будет347
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета68
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след66
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью786
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение