Чем и как мыть дреды?

Мода на причёски настолько разнообразна, что иногда диву даёшься. К примеру, многие девушки и парни ходят с дредами. Как они моют голову?

— Любые афро-причёски лучше мыть не чаще, чем раз в неделю, — отвечает мастер-брейдер Татьяна Новгородова. — Шампунь развести с водой и полить на кожу головы между проборами. Смыть большим количеством проточной воды. Ещё один способ: шампунь развести с водой в тазике и с помощью губки прихлопывающими движениями нанести на корни волос. Концы дредов при этом нужно собрать наверх в нетугой хвост и придерживать. Пену смыть под душем. Сушить дреды лучше без фена, а если они сделаны из искусственного материала, то это вообще категорически запрещено.

Выпадения волос бояться не стоит. В день у человека естественным образом выпадает 60-100 волосинок, а так как во время ношения афро-причёски волосы не расчёсываются, все эти выпавшие волоски остаются на голове. При расплетении вычёсываются все разом, что может повергнуть в панику. Также уходит визуальный объём и вес, который даёт искусственный материал. Из-за этого многие считают, что у них совсем не осталось волос по вине дредов.

Многие боятся, что в косичках могут завестись вши. Вероятность этого такая же, как и с обычными волосами. Но из дредов насекомых вывести сложнее, чем из волос, поэтому зачастую их приходится срезать. К слову, необычная причёска выльется в кругленькую сумму. На средние волосы скатывание дредов стоит около 8-10 тыс. Потом ещё придётся заплатить, чтобы их расплести.