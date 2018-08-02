10 идей маникюра от ведущих блогеров: покажите своему мастеру!

Публикация от Anna Gorelova (@nailsannagorelova) 26 Июн 2018 в 12:15 PDT Знаменитый украинский нейл-блогер Анна Горелова, в коллекции которой столько лаков, что можно покрасить кузов автомобиля, любит зеленые и фиолетовые цвета с напылением. Недавно мастер выложила в свой аккаунт маникюр, напоминающий неограненные драгоценные минералы. Темно-зеленое покрытие Анна разбавила желтой сияющей втиркой и на один ноготь с помощью трафарета нанесла изображение ящерицы. Ноготки стали похожи на изумруды, которые только-только обнаружили на месторождении. Кстати, ювелирный маникюр — это один из трендов в дизайне ногтей 2019 года. Цветы из камней и проволоки от Пак Ын Кен @nail_unistella

Публикация от Park Eunkyung (@nail_unistella) 29 Апр 2018 в 8:47 PDT Корея в развитии бьюти-сферы впереди планеты всей. Страничка блогера из Сеула Ын Кен Пак поражает количеством вариантов эпатажного дизайна ногтей. Мастер в своих работах использует проволоку, бусины и стразы. В одном из последних постов кореянка предложила выложить на ногтях мини-картины из камней — цветы и этнические орнаменты. На все пальцы делать такой броский дизайн вовсе не обязательно. Можно выбрать понравившийся рисунок и перенести его на один-два ноготка.

Подсолнухи от Галины С. @yagala

Публикация от Galina S. (@yagala) 8 Июл 2018 в 4:11 PDT За работами нейл-мастера Галины С. следят почти 1,5 миллиона подписчиков со всего мира. На своей страничке блогер делится последними трендами в нейл-арте. И вот одно из произведений ногтевого искусства — ярко-желтые подсолнухи на контрастном черном фоне. Картины Галина нарисовала только на двух ногтях, а остальные покрыла ярким желтым лаком. Смотрится по-летнему. И если вы не хотите тратить много времени на дизайн ногтей, вместо рисунков можно выбрать обычные наклейки с рисунками. А если же собираетесь на море, изучите правила, как сделать стойкий маникюр, который не сотрется в отпуске.

Круговой френч от Стефани Стоун @stephstonenails

Публикация от steph stone (@stephstonenails) 24 Май 2018 в 1:15 PDT Стефани Стоун — голливудский нейл-мастер, к которому стремятся попасть все селебрити. Блогер — любитель милых и мультяшных дизайнов. Последний тренд от американского законодателя ногтевой моды — круговой френч. Стефани не стала ограничиваться контрастной золотой полоской только на кончиках ногтей, а провела ее по всему ноготку. В сочетании с классическим красным цветом получилось очень выразительно. Но голливудский мастер не была бы собой, если не разбавила бы лаконичный маникюр девчачьим сердечком.

Радуга от Банны @banicured

Публикация от Bana (@banicured_) 22 Авг 2017 в 3:28 PDT Блогер с полумиллионной аудиторией Банна тоже любит нежные и романтичные дизайны. Одной из своих клиенток она нарисовала на всех ногтях пастельную радугу. Для основы блогер взяла модный сейчас телесный лак. Главный плюс такого маникюра — с ним можно проходить целый месяц. Отрастать он будет почти незаметно, так как основной акцент здесь сделан на линии. Горы и закат от Кристин Роттенберг@simplynailogical

Публикация от Cristine 😸😽+💅💿+🇨🇦 (@simplynailogical) 20 Мар 2018 в 5:19 PDT Кристин Роттенберг по праву можно назвать самым популярным нейл-блогером мира. За ее творчеством следят 1,7 млн читателей. Мастер из Канады на один ноготь может наносить до ста оттенков лака. Красно-оранжевое небо и сине-фиолетовые горы, украшенные золотистыми блестками, выглядят по-настоящему сказочно.

Градиент с кристаллами Swarovski от Ханны Ли @hannahroxit

Публикация от Hannah Rox It (@hannahroxit) 8 Май 2018 в 11:57 PDT Наверное, самый нежный дизайн маникюра в жизнь воплотила нейл-блогер Ханна Ли. Сначала она создала на ногтях плавный градиент — от пудрового до белого, а потом украсила все это серебристыми стразами Swarovski в форме обратного френча. Для такого маникюра, кстати, подойдет любая форма ногтей — круглая, миндалевидная или правильный квадрат. Женщинам в возрасте ярко-алый цвет лучше заменить на другие оттенки в маникюре, которые обладают омолаживающим эффектом.

Геометрия от Светы Сандерс @sveta_sanders

Публикация от Sveta Sanders (@sveta_sanders) 7 Апр 2018 в 11:47 PDT Популярный мастер ногтевого сервиса из Смоленска с почти миллионом фолловеров предпочитает минималистичный и монохромный маникюр. Недавно она выложила в Сеть дизайн с использованием трех цветов и серебра. Для основы использован классический белый гель-лак. На двух ногтях — черные и лиловые полосы в виде острых углов, а на остальных — неправильный геометричный френч. Изюминку в маникюр вносит обводка из серебра.

Марроканский узор и металлические стразы от Джеммы @nailsbyjema

Публикация от ♡ J E M A ♡ (@nailsbyjema) 4 Май 2018 в 5:02 PDT Австралийский нейл-мастер Джемма использовала сочетание из трендовых телесных и пастельно-розовых оттенков. Одни ногти блогер украсила марокканским узором, а на другие наклеила металлические стразы. В дизайне использованы только серебристые оттенки. Благодаря этому получился цельный ансамбль.

Звезды от Карен Гутиеррес @Karengnails

Публикация от Karen Gutierrez (@karengnails) 4 Июл 2017 в 5:48 PDT Мастер по маникюру из Лос-Анджелеса Карен Гутиеррес любит не только своих звездных клиенток, но и звездный маникюр. Для основы летнего дизайна ногтей она выбрала молочный оттенок. Сверху на него блогер нанесла один из самых модных нейл-рисунков этого сезона — звезды. На ногтях, как и на ночном небе, они расположены хаотично. Еще больше идей для летнего маникюра:

Самые модные тенденции в летнем маникюре 2018: попробуйте первыми! 10 классных идей маникюра для лета 2018 10 идей для маникюра: от монохрома до стекла