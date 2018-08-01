6 простых советов для идеальной укладки от парикмахера Меган Маркл

Сушка

«Когда сушите волосы, главное сделать так, чтобы они не пушились. Мы с Меган для этого используем средство для волос Redken Curvaceous. Этот крем подходит не только обладательницам кудрявых локонов».

Шляпы

Головные уборы можно носить круглый год. Летом — шляпы, осенью и весной — кепки, зимой — шапки. Парикмахер Меган знает, как при этом сохранить прическу: «Носите в сумке маленькую версию сухого шампуня Redken's Powder Refresh. Когда снимите головной убор, распределите его по всей длине, чтобы волосы лежали хорошо».

Мытье

«На самом деле большинство людей неправильно моет голову. Вы просто покрываете волосы пленкой, которая дает блеск на время. Мыть голову нужно тщательно и два раза. После первого смывается поверхностная пыль, после второго — достигается полная чистота».

Кондиционер

«Прежде чем наносить кондиционер, тщательно томите волосы — иначе средство сильно разбавляется водой, его эффект уменьшается. Если вы краситесь, уделите особое внимание кончикам. Конечно, лучше всего избавляться от болезненных кончиков — тут никакие маски не спасут».

Сухой шампунь

«Его лучше наносить на только высушенные волосы. Так вам удастся больше сохранить укладку».

Кончики

«Регулярно наносите на кончики масло или сыворотки. Эти продукты работаю как клей — соединяют сеченые волосы, придавая прическе более опрятный вид».