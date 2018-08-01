Ещё
6 простых советов для идеальной укладки от парикмахера Меган Маркл
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

6 простых советов для идеальной укладки от парикмахера Меган Маркл 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Сушка
«Когда сушите волосы, главное сделать так, чтобы они не пушились. Мы с Меган для этого используем средство для волос Redken Curvaceous. Этот крем подходит не только обладательницам кудрявых локонов».
Шляпы
Головные уборы можно носить круглый год. Летом — шляпы, осенью и весной — кепки, зимой — шапки. Парикмахер Меган знает, как при этом сохранить прическу: «Носите в сумке маленькую версию сухого шампуня Redken's Powder Refresh. Когда снимите головной убор, распределите его по всей длине, чтобы волосы лежали хорошо».
Мытье
«На самом деле большинство людей неправильно моет голову. Вы просто покрываете волосы пленкой, которая дает блеск на время. Мыть голову нужно тщательно и два раза. После первого смывается поверхностная пыль, после второго — достигается полная чистота».
Кондиционер
«Прежде чем наносить кондиционер, тщательно томите волосы — иначе средство сильно разбавляется водой, его эффект уменьшается. Если вы краситесь, уделите особое внимание кончикам. Конечно, лучше всего избавляться от болезненных кончиков — тут никакие маски не спасут».
Сухой шампунь
«Его лучше наносить на только высушенные волосы. Так вам удастся больше сохранить укладку».
Кончики
«Регулярно наносите на кончики масло или сыворотки. Эти продукты работаю как клей — соединяют сеченые волосы, придавая прическе более опрятный вид».
Grazia: последние новости
Коротко и ясно: выбираем стрижки, популярные у звезд этим летом В 40 лучше, чем в 20: звезды, которые стали привлекательнее с возрастом Фильтр для воды и много лака: Кейт Мосс и другие звезды о лайфхаках для волос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью390
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей86
Захарова сделала неожиданное признание46
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение