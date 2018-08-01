Не мыть голову? Чем опасны шампуни для волос

По статистике, человек ежегодно выливает на свою голову около двух литров шампуня. Компоненты косметического средства проникают в кожу головы и воздействуют на волосы, очищая их и придавая ухоженный вид. Правда, некоторые вещества в шампунях могут иметь обратный эффект и не только разрушать волосы, но и негативно влиять на работу организма. Так, регулярное использование некоторых средств чревато самыми разными проблемами со здоровьем: от облысения до развития опухолей. Дерматолог Кристина Павлова рассказала, чем опасны шампуни, и можно ли заменить их народными средствами.

Выпадают волосы — смените шампунь

Как правило, в основу всех шампуней, кроме воды, входят поверхностно активные вещества (ПАВ). Именно они выполняют основную функцию — эффективно очищают волосы и кожу головы от загрязнений, делают волосы мягкими и блестящими. Но вместе с этим такие вещества вредят волосам. Например, сульфаты, которые есть в большинстве шампуней, оказывают слишком грубое воздействие на кожу головы и могут привести даже к выпадению волос.

«Сульфаты не всегда смываются водой в процессе мытья головы, — объясняет дерматолог. — Они оседают на коже головы, закупоривая поры. Остаются на поверхности волосяных фолликул. С каждым мытьем головы ситуация усугубляется. Со временем у вас ослабнут и начнут выпадать волосы, может появиться перхоть, поскольку защитная функция кожи головы ослабнет. Если на расческе остаются волосы — попробуйте использовать шампунь без сульфатов».

«От астмы до бесплодия»

И, если сульфаты влияют только на свою область воздействия — волосы и кожу головы — то другие компоненты шампуня могут причинить вред всему организму. Так, парабены легко попадают внутрь организма через поры и уменьшают способность кожи защититься от ультрафиолета. Следовательно, кожа будет быстрее стареть после контакта с прямыми солнечными лучами, а сам человек будет более подвержен риску появления злокачественных опухолей. «Конечно, если вы пользуетесь шампунем с парабенами в составе, это еще не значит, что вы заболеете раком, — говорит Павлова. — Причины появления онкологии вообще неизвестны достоверно, но медиков есть все основания полагать, что парабены действуют как один из отягчающих факторов».

Иногда для того, чтобы аромат шампуня был сильным, в него добавляют очень вредное химическое вещество — фталаты. «Шампунь не должен иметь резкого запаха, — рассказывает дерматолог. — Если его аромат держится на ваших волосах до следующего мытья, скорее всего, в этом средстве есть фталаты. Это опасный химикат, грозящий целым букетом заболеваний — от астмы до бесплодия».

Другой химикат, полиэтиленглкиоль (ПЭГ), приводит к нарушению обмена веществ. Таким образом, компоненты шампуня, который, казалось бы, должен заботиться о волосах и придавать им здоровый вид, могут серьезно навредить организму — речь идет не только о проблемах с кожей.

Сделайте шампунь сами!

Врач советует использовать только органические шампуни или средства с минимальным количеством химикатов в составе. «Натуральные шампуни не только не вредят организму, но и позволяют реже мыть голову», — подчеркивает эксперт.

Лучше всего, считает дерматолог, использовать шампуни, сделанные своими руками из натуральных ингредиентов. Например, яичный шампунь очень эффективно очищает волосы, насыщает их витаминами и восстанавливает структуру. Для его приготовления нужно смешать желток с чайной ложкой меда и добавить несколько капель оливкового масла. Такое средство, в отличие от магазинных аналогов, не будет сильно пениться и благоухать, зато прекрасно восстановит волосы, увлажнит их и вернет им здоровье.

Также шампуни можно делать из кефира с добавлением дрожжей или из ржаного хлеба, вымоченного в отваре трав. «Сначала такие средства будут казать непривычными, но через 2-3 недели вы увидите ощутимую разницу, — говорит Павлова. — В современной жизни и так очень много всевозможных заменителей, искусственных добавок, химикатов. Их нужно постепенно исключать: это положительным образом отразится на вашем здоровье и красоте».