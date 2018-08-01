Что мне зной: 5 способов сохранить укладку в жару

Стилист Алекс Нагорский — о том, какие прически дольше продержатся в самые жаркие дни, какие средства помогут сохранить укладку, а какие, наоборот, испортят и внешний вид, и настроение.

Жара — главный враг укладки, ведь именно из-за высокой температуры выделение пота и себума происходит более активно. В первую очередь, страдает укладка в области шеи — обладательницы длинных волос знают об этом не понаслышке. Локоны в этом случае выступают в роли шарфа: теплоотдача нарушается, и шея начинает потеть.

Загрязняется при этом вся голова равномерно, поэтому зачастую летом приходится мыть волосы чаще, чем обычно. И все-таки способы надолго сохранить укладку в первозданном виде даже в самый жаркий летний день есть — о них я и расскажу.

Способ №1: Воспользуйтесь сухим шампунем

Ни для кого не секрет, что сухой шампунь — это палочка-выручалочка не только в те дни, когда нет возможности помыть голову, но и при необходимости экстренно спасти укладку. Когда кожа головы начинает «жирниться», укладка принимает неряшливый вид в прикорневой зоне — опять же, виновата повышенная выработка себума.

Сухой шампунь впитывает это кожное сало за счет талька или растительного крахмала (в веганских версиях) — волосы становятся визуально чище, и можно не переживать о том, что объем быстро пропадет. Но есть одно важное правило: реанимировать укладку с помощью шампуня можно только один раз — наслаивание средства только усугубит процесс, и голову точно придется срочно мыть.

1 — Powder Bluff, Kérastase; 2 — Fresh.Hair, Kevin.Murphy; 3 — Morning After Dust, L’Oréal Professionnel; 4 — Pillow Proof Blow Dry, Redken; 5 — Death Valley Dry Shampoo, R+Co Чтобы понять, как правильно наносить сухой шампунь, достаточно просто изучить этикетку — одни распыляются с большого расстояния, другие буквально втираются в корни волос. Если вы долго пользовались одним и тем же средством, а потом решили его сменить, могут возникнуть проблемы — лишь из-за того, что вы наносите новый сухой шампунь привычным для себя способом. Тем, кто все еще находится в поиске идеального SOS-средства для спасения укладки, рекомендую попробовать Morning After Dust от L’Oréal Professionnel — в нем очень мелкая пудра, которую лучше наносить близко к корням. Этот сухой шампунь отлично убирает остатки себума, вкусно пахнет и не оставляет белесого налета при грамотном использовании.

Способ №2: Добавьте волосам текстуры

В этом вам помогут текстурирующие спреи — они чем-то похожи на сухой шампунь, но в отличие от них имеют степень фиксации, поэтому ими легко можно реанимировать прическу, которая уже «поплыла». В состав таких спреев чаще всего включают минеральную пудру, которая создает текстуру, придает укладке динамичность и добавляет объем. Степень фиксации при этом может быть разной, но в жаркую погоду все же выбирайте «золотую середину». Спреи со средней фиксацией будут наноситься как лак, но при этом не склеят волосы.

1 — Texturiz Dry Shampoo/Texturizing Spray, I. C. O. N. ; 2 — Invisiblewear Undone Texture Hairspray, Paul Mitchell; 3 — Next Day Hair, L'Oréal Professionnel; 4 — Dry Texture Spray, Moroccanoil; 5 — Wind Blown 05, Redken

Спреи с морской солью в составе тоже добавят волосам текстуры, но злоупотреблять ими все же не стоит. Летом они могут, наоборот, утяжелить локоны, а слишком частое их использование и вовсе вредит волосам — морская соль вытягивает влагу.

Способ №3: Обратите внимание на состав шампуня

Утром моете голову, а к вечеру она уже грязная? Попробуйте сменить шампунь — выбор в этом случае лучше сделать в пользу средств с салициловой кислотой в составе. Она «подсушивает» сальные железы и контролирует обильную выработку себума. Впервые салициловую кислоту получили из коры ивы, а уже позже начали активно применять в лечебных целях — сейчас ее добавляют и в специальные лечебные шампуни от перхоти.

Шампунь Volumetry Salicylic Acid, L'Oréal Professionnel

Непосредственно у L’Oréal Professionnel есть шампунь Volumetry, который не только придает объем волосам, но и тщательно очищает кожу головы. Многие летом начинают увлекаться пилингами и скрабами для кожи головы, но я не рекомендую пользоваться ими часто. Обновлять кожный эпидермис постоянно не стоит, зато шампунями можно пользоваться регулярно.

Способ №4: Выбирайте легкие укладочные средства

Смело меняйте привычный мусс для объема на легкий спрей с таким же эффектом — «тяжелые» средства для стайлинга приведут к тому, что волосы будут пачкаться быстрее. Текстура мусса, как таковая, очень сильно притягивает к себе загрязнения, в результате — укладка держится плохо. А спреи, напротив, сделают волосы легче и визуально объемнее, некоторые даже придадут тонким волосам плотности.

1 — Volumizing Tonic, Aveda; 2 — Anti.Gravity Hair Spray, Kevin.Murphy; 3 — Root Canal Base Support Spray, EVO; 4 — Caviar Volume Miracle Multilying Mist, Alterna

Откажитесь и от обильного нанесения лака — это еще одна «липучка» для пыли. К тому же, летом укладки должны быть естественными, подвижными — добавляйте волосам движения и текстуры вместо железобетонной фиксации.

Способ №5: Заплетайте волосы в косу

Банально, но правда: косы — это самая летняя прическа. Даже в знойный день они будут держаться очень долго, а если заплести французские косы по всей голове, то и вовсе можно будет так проходить несколько дней. И не придется беспокоится о том, как выглядит ваша прическа: легкая небрежность и растрепанность косам в некоторых случаях даже идет на пользу.

Пучки и хвосты в этом случае тоже придут на помощь, но все же такими прическами лучше не злоупотреблять. Даже тугие косы будут вредить волосам — происходит механическое растяжение, да и коже головы приходится несладко. В результате, волосы могут начать выпадать — другие ошибки в уходе за волосами летом ищите здесь. К счастью, вариантов кос такое большое количество — на все лето точно хватит, останется лишь вдохновиться наиболее удачными примерами (их вы найдете здесь).