Как подобрать шампунь, чтобы волосы выглядели идеально

Шампунь по типу кожи головы

Шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, а не волос, как принято считать. Именно от работы сальных желез и волосяных фолликулов зависят красота и здоровье волос. Первоочередная задача шампуня заключается в том, чтобы очистить голову от кожного сала и стайлинговых средств. И уже потом промыть волосы по длине. Тип кожи головы чаще всего совпадает с типом кожи лица. То есть если кожа лица жирная, то жирная и кожа головы. Изменить тип кожи шампунь, конечно, не в силах, но он может поддержать ее работу. Шампунь для жирных волос

Обладатели жирных волос уже к вечеру замечают, что пряди висят как сосульки, поэтому вынуждены мыть голову каждый день или хотя бы раз в два дня. Увеличить период между «головомойками» способен шампунь для жирных волос — с ним можно будет мыть голову раз в три, а то и в четыре дня. Его компоненты контролируют выработку кожного сала, снижают активность сальных желез, хорошо очищают кожу голову, не давая образоваться на ней пленке. В состав шампуня для жирных волос должны входить каолиновая глина, экстракты трав, фруктов, лекарственных растений, морских водорослей и минералов, витаминные комплексы и полезные аминокислоты.

Если у вас жирные волосы, используйте освежающие шампуни Kerasys от бутика Roma Doma. Они эффективно очищают, регулируют работу сальных желез, придавая волосам ухоженный и здоровый вид.

Освежающий шампунь для жирных волос Kerasys Цена: от 400 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Освежающий шампунь для жирных волос Kerasys Цена: от 550 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Шампунь для сухих волосСухая кожа головы имеет строптивый характер: она может шелушиться, краснеть, на ней порой могут появляться воспаления. Задача шампуня — активно увлажнить, восстановить гидролипидный баланс и при этом хорошо очистить кожу. Шампуни для сухих волос не нарушают липидный слой и при этом успокаивают кожу головы. В составе ищите масло ши, арганы, жожоба, макадамии, витамин E, протеины, аминокислоты, кератин, растительные экстракты, эфирные масла и обязательно УФ-фильтры (сухая кожа головы чувствительна к солнцу). Важно не перенасытить сухие волосы питательным уходом. Он идет в комплекте к кондиционеру, может быть представлен в виде маски, сыворотки, масла. При частом применении прическа может потерять объем.

Для увлажнения и восстановления структуры сухих и ломких волос по всей длине используйте шампуни с кератиновым комплексом, пантенолом и протеинами шелка от бутика Roma Doma. В результате применения восполняется недостаток собственного белка в структуре волос, они на 36% более увлажненные, гладкие и блестящие.

Увлажняющий шампунь Kerasys Цена: от 550 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Увлажняющий шампунь Kracie Silk Цена: от 360 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Шампунь для нормальных волосОбладатели нормальной кожи — настоящие везунчики, ведь у них все в балансе. При очищении кожи головы главное — не переусердствовать, то есть не пересушить и не перенасытить ее. Поэтому стоит выбирать шампуни для нормальных волос. В них сбалансировано содержание растительных экстрактов, масел и витаминов. Кстати, чтобы голова не стала сальной и жирной, мыть волосы лучше не чаще двух раз в неделю.

Шампунь при проблемах волос

Если волосы секутся, выпадают, теряют яркость, кожа головы стала слишком чувствительной и шелушится, стоит обратиться к специальным средствам очищения, которые обещают решить эти проблемы. Шампунь от выпадения волос

Выпадение волос у жителей мегаполисов — одна из главных проблем: сказываются неправильное питание и стрессы, отсутствие нужных витаминов в рационе, экология. Если все эти пункты пока поправить не получается, выручит шампунь от выпадения волос. В его составе есть вещества, которые пробуждают спящие луковицы, нормализуют микроциркуляцию крови и кислорода в клетках кожи. Кроме того, шампунь отлично очищает кожу, быстро устраняет жирность и перхоть, которые мешают нормальному росту волос и могут вызывать их выпадение. В составе таких шампуней могут быть следующие вещества: миноксидил, аминексил, группы витаминов, минералов, увлажняющие и питательные компоненты, эфирные масла, вытяжки из лекарственных растений, аминокислоты, протеины. Хороший шампунь покажет себя уже через две недели использования — ваши волосы перестанут выпадать. В зависимости от производителя, применять специализированный шампунь можно от 10 дней до 3 месяцев, а потом заменить на обычный.

Шампунь для поврежденных волосНа упаковке такого шампуня производители пишут что-то вроде «для восстановления» или «для интенсивного восстановления». Если ваши волосы тонкие, ломкие и секущиеся, им не хватает ценного кератина и питательных веществ, специальный шампунь может восполнить эти запасы. Он питает луковицы, улучшает кровообращение, запечатывает чешуйки волоса, чтобы пряди не теряли ценные вещества. В составе могут быть кератин, витамины, минералы, масла, растительные экстракты. В отличие от шампуней против выпадения у восстанавливающих средств накопительный эффект, поэтому результат вы увидите через месяц, а то и два. А использовать такие шампуни лучше не меньше трех месяцев. После их применения вы получите гладкие и шелковистые волосы, как обещают в рекламе.

Средства Garnier Fructis от «РИВ ГОШ» помогут решить проблему тонких и поврежденных волос. В составе шампуня «Объем и восстановление» — биоактивный комплекс, восстанавливающие керамиды и активный фруктовый концентрат для восстановления густоты волос. Поврежденные и ослабленные волосы спасет шампунь «Тройное восстановление». Формула с тремя маслами позволяет ему проникать глубоко в каждый волос, восстанавливая, укрепляя его изнутри, возвращая здоровый блеск.

Шампунь Garnier Fructis​ «Объем и восстановление» Цена: от 152 руб.

Заказать: +7 (800) 333-20-20 Шампунь Garnier Fructis​ «Тройное восстановление» Цена: от 152 руб.

Заказать: +7 (800) 333-20-20 Шампунь для окрашенных волосЗнаете, почему после окрашивание волосы быстро тускнеют? Потому что аммиак или его производные раскрывают чешуйки волоса, затем удар наносят соли тяжелых металлов, содержащиеся в водопроводной воде. Через эти открытые ворота молекулы красителя быстро вымываются — и цвет тускнеет. Задача шампуней для окрашенных волос — этого не допустить. Применять их стоит с первого же дня после посещения салона. Шампуни содержат ценный кератин, шелк, масла, которые сглаживают чешуйки волоса, УФ-фильтры, которые не дают цвету выгорать. А еще в состав входят витамины и антиоксиданты, которые защищают волосы от сухости и сечения, экстракты трав. Сколько использовать такой шампунь — нужно смотреть индивидуально.

Шампунь для придания объема волосамЭти средства рекомендуются, если ваши волосы тонкие, плохо поддаются укладке и совсем не держат объем. Такие шампуни действительно дают вау-эффект, но использовать их нужно периодически, не каждый день. Дело в том, что такие средства придают объем двумя способами: или глубоко очищают, но при этом подсушивают, или обволакивают волос тонкой пленкой силикона, который плохо вымывается. Компоненты, которые входят в шампуни, придающие объем: протеины, экстракты хлопка, бамбука, цинк, силикон и его производные (диметикон).

Сделать волосы более объемными и эластичными вам помогут шампуни Shiseido и Kerasys Salon Care от бутика Roma Doma. Эти средства на натуральных компонентах подарят вам пышные и объемные волосы без утяжеления.

Шампунь бессиликоновый Shiseido Цена: от 850 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Шампунь ампульный Kerasys Salon Care Цена: от 640 руб.

Заказать: +7 (343) 383-53-30 Шампунь от перхотиШелушение, похожее на снег, зуд — основные признаки перхоти. Перхоть возникает по разным причинам. Бороться с ней косметическими шампунями можно, если нет серьезных неполадок в организме. В противном случае лучше обратиться к врачу, который назначит специальные лечебные средства. Шампуни против перхоти содержат компоненты, которые борются с грибком и решают проблемы вроде шелушения и зуда. Это кетаконазол, отшелушивающие эелементы, растительные экстракты, дисульфат селена, пиритион цинка, кетоконазол, климбазол, клотримазол. Выбирая шампунь от перхоти, учитывайте его тип: одни подходят только для лечения жирной перхоти (когда кожа головы покрывается сальной пленкой и белые чешуйки буквально приклеиваются к ней), другие для сухой (когда перхоть падает с головы, как снег). Этот момент указан на упаковке. Эффект от лечения индивидуален, перед использованием нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Как правило, при проблеме перхоти одним шампунем не обойтись. В комплекте идет специальный кондиционер, который нужно наносить на кожу головы (в нем есть салициловые и другие виды кислот, а также противогрибковые компоненты), несмываемое ночное средство в виде маски или сыворотки для кожи головы.

Бессульфатный шампуньВ последние годы возникла мода на бессульфатные шампуни. Существуют разные мнения и исследования о вреде ПАВов, сульфатов и других пенообразующих компонентов в обычных шампунях. Одни исследователи говорят, что такие ингредиенты агрессивны и разрушают структуру волоса, другие утверждают, что эти компоненты совсем не вредят. Однако у зожников бессульфатный шампунь — пункт номер один в списке средств для мытья волос. В его состав входят только натуральные компоненты, нет силиконов, в редких случаях добавляют пенящиеся вещества, но только природные (например, вытяжку из кокоса). Бессульфатные шампуни мягко очищают волосы, поэтому их часто советуют при чувствительной коже головы, которая по тем или иным причинам начала шелушиться, стала сухой и раздраженной (и это не связано с перхотью). Такие средства способствуют устранению перхоти и росту волос, а еще помогают сохранить цвет после окрашивания. Но у бессульфатных шампуней, конечно, есть и свои минусы. Поскольку они плохо пенятся, приходится мыть голову три раза, а это предполагает большой расход средства. Бессульфатные шампуни не смывают стайлинг, а также силиконы, поэтому в дуэте с ними нужно применять очищающие шампуни.

Мицеллярный шампуньЕще одно модное средство, которое появилось в обиходе года два назад. Мицеллярный шампунь, как и мицеллярная вода, содержит в составе мицеллы — это небольшие частицы, снаружи они взаимодействуют с жиром, внутри — с водой. Когда мицеллам попадается жир и загрязнения, они их захватывают и вытаскивают из волос, словно магнитом. В составе мицеллярного шампуня нет сульфатов, силиконов, у него нейтральный pH. Мицеллярное средство хорошо очищает, не нарушает естественную гидролипидную пленку, не повреждает кутикулу, поэтому его рекомендуют для окрашенных и поврежденных волос. Мицеллярный шампунь не стоит использовать, если у вас сухая или чувствительная кожа головы — он может спровоцировать еще большую сухость.

Шампунь для глубокой очистки кожи головыОн просто необходим фанаткам укладок! По сути это пилинг для кожи головы. В его составе может быть абразив или кислоты (салициловая, фруктовая). Пилинг хорошо удаляет скопление силиконов, вычищает из пор кожное сало, грязь и остатки стайлинга, избавляет от шелушения. Глубоко очищающий шампунь обновляет кератиновый слой, делает волосы более восприимчивыми к питательному уходу. А это придает им гладкость и шелковистость. Таким средством не стоит увлекаться, применять не чаще, чем раз в две недели, а если волосы сухие и кожа головы чувствительная — раз в месяц. При регулярном использовании такого шампуня ваши волосы и кожа головы всегда будут в отличном состоянии.

Благодарим нашего эксперта за помощь при написании материала. Варвара Помрих, технолог MATRIX Как ухаживать за волосами:

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