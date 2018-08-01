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Хочу как у Кайли Дженнер: что важно знать перед увеличением губ
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Хочу как у Кайли Дженнер: что важно знать перед увеличением губ 

SNCmedia.ru 1 час назад
Прежде чем обзавестись губами размера XL (хотя ладно, даже просто M), важно знать, что есть определенные противопоказания, побочные эффекты, и важные рекомендации, которые нужно соблюдать всем. И вам тоже.
Основные противопоказания — наличие эпилепсии, склонность к развитию гипертрофированных рубцов, ранее выявленная повышенная чувствительность к местным анестетикам или гиалуроновой кислоте и проблемы со свертываемостью крови. Все это, как известно, на глаз не определишь, поэтому перед сеансом инъекций стоит сходить к врачу и провериться на предмет этих недугов.
Также не рекомендуется вводить гиалуроновую кислоту во время беременности, не изучено как она влияет на плод и детям ее не вводят.
Далее: филлеры не вводят, когда есть воспалительные процессы в участках кожи или риски инфицирования, если, например, есть выраженные акне, герпетические воспаления. Инъекции филлеров не рекомендуется проводить вместе с терапией лазерами, химическим пилингом или дермобразией. Так что ограничьтесь чем-нибудь одним.
Да и вообще воздействие на поверхностные слои кожи желательно разделить, чтобы прошло как минимум 14 дней до или после введения гиалуроновой кислоты. Основными побочными эффектами являются реакции воспалительного характера, возникновение синяков и кровоподтеков, уплотнений, узелков на месте инъекций.
Сюда же относится недостаточная эффективность процедуры или слабовыраженный эффект, когда ввиду особенностей организма гиалуроновая кислота быстро рассасывается или выводится.
После инъекций тоже имеются особые рекомендации, которые необходимо соблюдать для лучшего эффекта. Важно понимать, что гиалуроновая кислота со временем набирает воду, что скажется на объеме губ. То есть, объем сразу после инъекции не настолько выражен, нежели он будет выражен через 2-3 недели, ввиду особенностей этого препарата.
Что еще нельзя:
— Пользоваться макияжем в течение 12 часов после введения препарата.
— Находиться на солнце, под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей около 10 дней.
— Посещать бани или сауны в течение двух недель после процедуры во избежание сильных отеков и миграции препарата.
— И, конечно, надо всегда интересоваться, какой препарат используется, смотреть сертификаты, подписывать согласие, получать чеки о проведенной операции. Это та необходимая безопасность, которую вы можете сами себе обеспечить.
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