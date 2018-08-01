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Публика не оценила новый образ Юлии Снигирь с медно-рыжими волосами
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Публика не оценила новый образ Юлии Снигирь с медно-рыжими волосами 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса Юлия Снигирь изумила поклонников, представ перед ними в образе яркой рыжеволосой красавицы с замысловатой прической. И фанаты, которые привыкли к своему кумиру с темными волосами, не оценили столь резкую перемену в имидже артистки, отметив, что подобные эксперименты хороши разве что для новой роли.
Одна из самых утонченных звезд отечественного кинематографа Юлия Снигирь огорошила обывателей резкой сменой своего имиджа. Публика определенно привыкла видеть Юлию в образе жгучей и соблазнительной брюнетки, и потому, когда артистка представила поклонникам свой новый рыжеволосый облик, в сети разгорелись настоящие дебаты. Как выяснилось, рыжие волосы совсем не впечатлили модных критиков — многие поклонники высказали надежду, что на голове всеобщей любимицы красуется парик и на такие эксперименты звезда пошла только ради новой роли.
А некоторые фанаты заверили Юлию в своей любви и попросили никогда не портить свои волосы краской и не пытаться улучшать и без того сияющую природную красоту. Тем более, что, по мнению общественности, рыжий волос состарил артистку. «Однозначно нет. Прибавили возраста!» «Конечно же нет. Медный рыжий не идёт никому на этой планете» «Нет и ещё раз нет! Вы шикарны, когда брюнетка ну или шатенка, это точно не Ваш вариант» «Юля, такое только ради роли, очень хорошей роли» «Нет, черный цвет хорош, а рыжий вас старит» «С рыжим цветом ваша внешность стала проще, с чёрным куда более интересно и загадочно»
К слову, фанаты уверены, что совсем скоро имя Юлии Снигирь прозвучит на всю Европу. А поводом для подобных разговоров стал успех многосерийного фильма «Хождение по мукам» в Каннах. Как результат, его экранизацией всерьез заинтересовались на Западе, в частности, греческий телеканал уже приобрел права на показ фильма.
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