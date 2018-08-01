Почему краска для волос может вызвать рак груди — репортаж Пятого канала

Красота — страшная сила. Это утверждение вновь подтвердили британские ученые. На этот раз под подозрение попали краски для волос. Елена Норкунайте поговорила со специалистами.

В своей компании Виолетта Бах — единственная девушка с натуральным цветом волос. Ей 24 года, но она никогда не красит ни лицо, ни ногти, ни волосы. Родители запретили декоративную косметику.

— Я стригусь, экспериментирую с прическами, но не с цветом волос, особенно с тем, что может отразиться на здоровье волос, — говорит Виолетта.

Красоту спасут — свекла, шиповник и хна — это вывод британских ученых госпиталя принцессы Грейс. Они доказали — злоупотребление химией для волос повышает риск заболевания раком груди на 14%.

— Перманентный постоянный контакт с этими реагентами — это очень опасно, то есть краситься нужно, как можно реже, — считает главный врач частной клиники Александр Осипов

Как главврач, Александр Осипов мог бы рассказать много страшных историй, но медицинская тайна не позволяет. Но правда в том, что рак груди — чуть ли не профессиональное заболевание. И все из-за краски для волос.

— Парикмахеры чаще болеют раком молочный железы, раком мочевого пузыря, и рак дыхательных путей, который у нас очень распространен, чаще встречается, чем у заядлых курильщиков, — говорит Александр Осипов.

Модные стилисты говорят о щадящих технологиях и деликатных материалах. Не о свёкле, а об авапуе — цветке гавайского имбиря. Но их клиенты — жертвы моды — красят волосы, несмотря ни на что.

— У меня была одна клиентка, у нее как раз была онкология груди. У нее только отросли волосы, для нее было очень важно покраситься хорошо, чтобы это было безвредно, — рассказал стилист салона красоты Руслан Хан.

Эксперты считают, что брюнетки в большей опасности, чем блондинки. По результатам исследований, темные краски для волос гораздо вреднее осветляющих препаратов. Но в составе любой такой смеси — более двухсот химических соединений — и кто знает, все ли они безопасны?

Скандалы часто окружают модную индустрию. По итогам каждого из них, под запрет попадают сотни наименований. Но на рынок приходят другие компании, для которых главное прибыль, а не здоровье клиента.

Давид Заридзе. — Заболеваемость раком молочной железы и в России , и во всем мире растет, — предупреждает заведующий отделом эпидемиологии и профилактики РМИЦО имени Блохина Минздрава РФ

Это только в сериалах женщины судятся с транснациональными корпорациями и выигрывают многомиллионные иски. В реальной юридической практике — никаких претензий.

— Таких исков не было. Думаю, что пациентка столкнется с непреодолимыми трудностями и, скорее всего, в иске ей откажут. Этот иск — мертворожденный, — отмечает адвокат Ольга Зиновьева

Выходит — женская красота — не предмет спора, а смертельно рисковое предприятие, в котором женщина сама по себе — и жертва, и судья.