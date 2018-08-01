18 главных советов бьюти-экспертов для тех, кто собирается в отпуск

Вы глобально заблуждаетесь, если думаете, что в отпуске можете наконец-то забыть о косметике.

Эксперты солидарны во мнении, что даже бьюти-подготовка к отпуску не столь важна, сколько умение эту самую красоту во время отдыха поддерживать. А как может быть иначе, когда вы в прямом и переносном смысле лицом к лицу оказываетесь с ярким солнцем, сухим ветром, морской водой и незнакомой для себя едой?

Специально для своих читателей «Летидор» совершил рейд по специалистам, чтобы выведать у них самые ценные советы по уходу за кожей лица, тела, ресницами, бровями, волосами и ногтями.

Уход за волосами

Shutterstock.com Великолепные пряди, словно поцелованные солнцем, развиваются по ветру на фоне морского заката… Звучит очень красиво. Но, к сожалению, чаще всего так бывает только в рекламе. А на деле, в погоне за солнечными лучами и бесконечной череде купаний с детьми в морских волнах мы напрочь забываем о необходимости защищать свои локоны.

Чтобы из отпуска вернуться со здоровыми волосами, а не с копной сена на голове, топ-стилист салона красоты Art'Up на Патриарших прудах Ирина Рябова рекомендует обзавестись полезными бьюти-привычками.

Ирина Рябова, топ-стилист салона красоты Art'Up на Патриарших прудах Архив пресс-службы

При выборе солнцезащитного средства для волос учитывайте активность солнца

Если вас ждет поездка в страны с суперагрессивным солнцем, выбирайте максимальную защиту не только для кожи, но и для волос. Если же вы едете на отдых в бархатный сезон, достаточно средней степени защиты.

Лучше всего работают не спреи, а кремообразные солнцезащитные средства.

Они не только эффективнее защищают от солнца, но и содержат в себе увлажняющие и восстанавливающие компоненты. Главное — равномерно распределять средство. И повторять это по мере необходимости, например, когда вы чувствуете сухость.

Обратите внимание на «солнечные линии» для волос

К сожалению, только одного солнцезащитного средства будет недостаточно. Важно использовать весь комплекс солнечной линии, который включает в себя специальные шампуни и маски.

Только помните, если на маске написано «выдержать 20 минут», то нужно запастись терпением и выждать это время до конца.

Всем любителям нырять стоит присмотреться к солнцезащитным средствам на масляной основе.

Во-первых, масляные средства не смываются в воде, как остальные, во-вторых, они очень питательны. Однако не переусердствуйте с нанесением — перегружать волосы тоже вредно. Кроме того, не рекомендуется использовать средства на масляной основе для корней.

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Продукты на фото: сухой шампунь 3-в-1, NIVEA; двухфазная сыворотка-спрей для всех типов волос «Драгоценные масла», AVON; защитный сухой спрей для волос Linfa Solare, Kemon; шампунь для волос и тела Sun, Wella Professionals; шампунь с пшеницей, Weleda; питательный крем для волос мгновенного действия, Lisap Milano; защитный спрей для блондинок Blonde Life Brightening Veil, Joico; защитный спрей для волос, Paul Mitchell; шампунь и бальзам-ополаскиватель 2-в-1 «Питание и блеск», PANTENE

После купания обязательно промойте волосы пресной водой

Морская вода, как и солнце, очень сушит волосы. Поэтому, вернувшись в номер, сразу же помойте волосы пресной водой с использованием уходовых средств «солнечной линии». Не стоит откладывать этот ритуал на вечер и уж тем более на следующий день.

Для расчесывания мокрых волос лучше использовать специальные расчески с многоуровневыми зубчиками.

Они максимально бережно расчесывают не только мокрые волосы, но и сильно запутавшиеся. Впрочем, такой расческой можно расчесывать и сухие волосы.

Не забывайте защищать от солнца кожу головы

Конечно, самая лучшая защита для кожи головы и волос у корней — это головной убор. Только вот любителям понырять под волны такой вариант точно не подойдет.

Защищайте кожу головы с помощью средств для тела.

По сути, солнцезащитные средства для волос и для кожи имеют одинаковый механизм действия. После того как вы нанесли крем на тело, пройдитесь руками по проборам. Не нужно брать дополнительную порцию средства — вполне хватит того, что у вас осталось на пальцах. В противном случае есть риск перегрузить волосы.

Кстати, еще неплохо с задачей спрятать проборы с открытой кожей от солнечных лучей справляется пучок. Завяжите волосы, но при этом не забудьте защищать краевые зоны роста волос.

Если не любите пучки, меняйте проборы, отступая на пару миллиметров то в одну сторону, то в другую.

Уход за кожей лица

Shutterstock.com Наверно вы удивитесь, но летом на долю кожи лица выпадает не меньше бед, чем зимой. А в отпуске ее испытывают на прочность не только резкие перепады температуры и сухой воздух, но и морская вода.

О том, на что обратить внимание при уходе за кожей лица на отдыхе, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии TORI Елена Макшанова (Поскотинова).

Елена Макшанова (Поскотинова), врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии TORI Архив пресс-службы

Научитесь различать SPF-фильтр

Существуют мимические, физические и комбинированные SPF-фильтры. Химические поглощают ультрафиолетовые лучи, физические (с оксидом цинка и диоксидом титана), наоборот, отражают лучи и действуют как щит для кожи, а комбинированные содержат в своем составе и физические, и химические фильтры.

В отпуск я бы рекомендовала взять с собой средства с физическим SPF-фильтром.

Они оставляют белые разводы на коже, но такие средства подойдут даже людям с чувствительной кожей, да и обновлять крем нужно всего лишь один раз в 2-3 часа.

Пользуйтесь термальной водой

Особенно той, в составе которой есть микроэлементы. Такие средства, как правило, регулирует выработку кожного сала. А с проблемой усиления выработки кожного сала в летний период сталкиваются многие.

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Продукты на фото: увлажняющая тканевая маска «Бамбук», Erborian; крем для век с фитостволовыми клетками, Egia; интенсивно увлажняющая успокаивающая маска, La Roche-Posay; универсальный комплексный ежедневный уход, Filorga; увлажняющий мист для лица, RIVOLI; матирующий спрей для лица «Мята», The Body Shop; маска после солнца, Cholley; увлажняющий тонирующий крем SPF 20, Dermalogica; увлажняющее средство с эффектом сияния, Yves Saint Laurent; ультра-увлажняющая сыворотка для лица, TOPICREM

Обязательно умывайтесь после моря

Если вы наносили на кожу средства с солнцезащитными фильтрами, умываться нужно особенно тщательно. Воспользуйтесь очищающим гелем, затем нанесите успокаивающий тоник и увлажняющий крем.

Не забывайте пользоваться своим привычным кремом для век.

Например, нанесите свой обычный крем, а через 20 минут воспользуйтесь кремом с SPF.

Уход за бровями и ресницами

Shutterstock.com Признайтесь честно, уделяете ли вы время уходу за бровями и ресницами (нанесение туши на ресницы или подкрашивание бровей карандашом не в счет)? А, если и уделяете, помните, что это чувствительные области лица?

Наши эксперт, визажист клиники Remedy Lab Елена Кутепова уверена, что во время отпуска нужно еще с большим вниманием отнестись к уходу за бровями и ресницами.

Елена Кутепова, визажист клиники Remedy Lab Сократите до минимума использование декоративной косметики

В жаркую погоду рекомендуется сохранять лицо максимально «чистым». Если без макияжа обойтись невозможно, то допускается нанесение теней для век, туши и помады — в том числе и водостойких.

Если вы пользуетесь водостойкой тушью, для снятия макияжа лучше использовать двухфазный лосьон с маслом.

Нанесите средство на ватный диск, приложите к веку и аккуратно снимите тушь, избегая трения.

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Продукты на фото: сыворотка для молодости взгляда, Vichy; питательный гель для ресниц Double-Lash, Mavala; сыворотка для век и ресниц «Импульс молодости», Чистая линия; сыворотка для роста ресниц и бровей, MEDIK8; cыворотка для роста и укрепления ресниц Eyelash Booster, PHARMATHEISS COSMETICS

Старайтесь, чтобы на брови не попадали уходовые средства для лица

Дело в том, что кремы и лосьоны проникают в фолликул волоса, что негативно сказывается на их росте. А питательные кремы и лосьоны с жирной консистенцией и вовсе могут привести к выпадению волосков.

Используйте специальные масла для бровей, которые ускоряют рост волос и способствуют их утолщению.

Кстати, перед нанесением любого ухода для бровей я советую использовать скраб. Это обеспечит дыхание клеткам кожи и полное проникновение лечебного состава.

Уход за ногтями

Shutterstock.com К сожалению, на отдыхе большинство из нас вспоминает о своих ногтях только, когда они предательски ломаются или отслаиваются.

А зря, считает мастер по маникюру сети студии «Маникюрофф» Елена Чугунова, ведь ногти и кожа рук подвергаются не меньшей атаке со стороны солнца, хлора в бассейне, чем волосы и тело.

Елена Чугунова, мастер по маникюру сети студии «Маникюрофф» Архив пресс-службы

Питайте кожу рук и ногтевую пластину изнутри

Чтобы обеспечить здоровое состояние кожи рук и ногтей, важно много пить и получать необходимое сбалансированное сочетание питательных веществ. Ногти любят омега-3 жирные кислоты, цинк, железо или мультивитамины (разумеется, принимать стоит только те мультивитамины, которые для вас подобрал специалист).

На время откажитесь от длинных ногтей

Прежде чем отправиться в отпуск, который отдалит вас от дома на неделю и больше, советую обратить внимание на длину ваших ногтей. Могу согласиться, что длинный маникюр всегда выглядит элегантно, но если будете много путешествовать и вам вряд ли представиться возможность в отпуске посетить салон, лучше сделать их короче.

Отдайте предпочтение покрытию светлых оттенков

Здесь расчет прост: на ногтях, покрытых светлым лаком, не так сильно видны сколы или трещины, как, например, на красных или более интенсивных цветах.

Риск появления подобных проблем удастся свести к минимуму, если вы выберите гель-лаковое покрытие. Оно придаст ногтям идеально ровную и глянцевую поверхность, поможет сохранить их красоту до трех недель.

Кстати, французский маникюр с использованием геля еще одна находка для отпуска.

Даже когда ногти отрастают, в большинстве случаев это не заметно для других глаз.

Архив пресс-служб

Продукты на фото: изысканный крем для рук и ногтей «Питание и защита», Caudalie; масло для кутикулы, Bandi; крем для удаления кутикулы Cuticle Eraser, CND; защитный крем для рук, ногтей и кутикулы ProSpa, OPI; парфюмированное масло для ногтей и кутикулы Perfume Oil, Eveline; крем для рук, ног и тела Rich Renewal Pucker; ORLY

Выбирайте увлажняющие средства с хорошим составом витаминов и питательных масел

Такой питательно-увлажняющий «коктейль» в составе средств поможет сохранить кожу рук и кутикулу ухоженными, ведь длительное воздействие солнца, воды и хлора может значительно их ослабить и высушить.

В дорогу положите с собой масло для кутикулы. Входящие в его состав алоэ, витамин Е активно питают кожу и предотвращают сухость.

Наши кутикулы питают и защищают наши ногти, поэтому мы должны их питать и защищать!

Сделайте аппаратный маникюр

Замачивание ногтей в воде приведет к их расширению, поэтому я советую использовать аппаратный маникюр перед покрытием. Это сохранит хорошую «сцепкость» между ногтевой пластиной и лаком.

Уход за кожей тела

Shutterstock.com Если коже лица даже самые ленивые и занятые мамы ежедневно дарят хотя бы несколько минут ухода, то с кожей тела дела обстоят куда хуже.

Чтобы в жаркое время года, а особенно в отпуске на жарком побережье, кожа тела оставалась здоровой и увлажненной, медсестра в косметологии салона красоты Nikolskaya Club Надежда Давыдкина рекомендует придерживаться несложных бьюти-правил.

Надежда Давыдкина, медсестра в косметологии салона красоты Nikolskaya Club Архив пресс-службы

Не скрабируйте кожу лица слишком часто

Достаточно пользоваться скрабом 2-4 раза в месяц. При этом, перед отъездом в теплые края последнюю процедуру следует сделать за 3-4 дня. В противном случае, есть риск повредить верхние слои кожи и увеличить риск появления ожогов при загаре.

Если вы напрочь забыли это сделать заблаговременно до отъезда, советую воспользоваться соляным скрабом.

Его сферические гранулы нежно и деликатно отшелушивают кожу, не повреждая ее (не царапая), а соль минерализует и насыщает полезными веществами.

Не бойтесь соленой воды

Во время отпуска рекомендую заменить бассейн морем. Во время купания через кожу из морской воды проникает огромное количество полезных веществ, которые в свою очередь улучшают не только внешнее состоянии кожи, но и в целом положительно влияют на организм (например, очищают от токсинов).

На саму кожу соленая вода так же оказывает полезнее воздействие: дезинфицирует, успокаивает, улучшает тонус и эластичность.

После купания я бы не рекомендовала сразу бежать в душ и смывать соленую воду. Достаточно обтереться полотенцем насухо.

Смывать соленую воду следует только при сильной сухости кожи, а также перед повторным нанесением защитных средств.

Архив пресс-служб

Продукты на фото: успокаивающее молочко для тела после загара, Academie; отшелушивающий крем для тела, Uriage; гель-скраб для душа «Нежное обновление», Dove; крем для тела «Освежающий сорбет», Babor; гель для лица и тела, продлевающий загар, Frais Monde; восстанавливающий фито-скраб для тела, Kypwell; омолаживающее молочко для тела после загара, Guinot; сахарный безмасляный скраб Mango & Guava, Lycon; питательное и восстанавливающее масло для лица, тела и волос SUBLIME OIL, Sesderma; крем для тела «Морская лаванда и фенхель», Elemis

Постоянно увлажняйте кожу

Летом особое внимание следует уделять не только защите кожи от солнечных лучей, но и увлажнению, так как солнце и соленая вода усиливают процесс обезвоживания кожи. Поэтому выбирайте крем для тела не только с SPF-фактором, но и с увлажняющим эффектом.

Перед повторным нанесением солнцезащитного средства примите душ. Затем нанесите увлажняющий крем либо молочко. А на ночь желательно наносить крем с восстанавливающим или питательным эффектом.

Увлажнять кожу можно (и нужно) и «изнутри». Пейте много воды! Раза в полтора-два больше, чем обычно.

Откажитесь от массажей в отпуске

Я бы не рекомендовала делать массаж (особенно на основе масла) в жаркий период, особенно людям с проблемной жирной кожей — закупоривание пор им ни к чему.

От антицеллюлитного массажа лучше совсем отказаться и сделать курс массажа до поездки на море.

Если же вам очень хочется расслабиться и насладиться SPA во время отпуска, уделите особое внимание тщательному очищению кожи после массажа.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!