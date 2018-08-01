Коса до пояса: кто из звезд наращивает волосы

Ты когда-нибудь задумывалась о том, как часто знаменитости меняют свой образ? Бесконечные ковровые дорожки, фотосессии, съемки в кино — ради таких мероприятий приходится идти на кардинальные меры. Почти каждая звезда хоть раз, но меняла внешность с помощью наращенных волос. Мы подобрали самые яркие и удачные примеры селебрити, для которых эта процедура стала уже обыденной.

Ким из тех девушек, которым скучно находиться в одном образе. Она постоянно экспериментирует с одеждой, макияжем и, конечно же, прической. Длинные волосы уступают место стильному каре, на смену жгучей брюнетке приходит платиновая блондинка, а волнистые пряди в один миг разглаживаются и превращаются в шелковое полотно. У Кардашьян есть собственная команда стилистов, которые готовы сотворить любой образ, какой только пожелает Instagram-дива. Конечно, без наращивания столь радикальные перевоплощения не были бы возможны.

Рианну можно назвать хамелеоном Голливуда . Только вспомни, сколько раз она меняла имидж за всю карьеру. Образ соседской девочки сменил образ жгучей бестии с ультракороткой стрижкой кислотного окраса. Ей нет равных в ее творческом безумии. Но вот образ на церемонии вручении премии «Грэмми» 2017 года, который стилисты создали при помощи наращенных волос, подходит ей как нельзя лучше.

Будучи блондинкой, Ольга очень часто наращивала волосы. Но после развода с Дмитрием Тарасовым Бузова кардинально сменила образ: сделала асимметричный боб и покрасила волосы в темный цвет. Поклонники теледивы восторженно приняли новый имидж, но со временем и он всем приелся. Весной этого года Оля снова нарастила волосы, чем только порадовала своих фолловеров. Сейчас телеведущая, певица и просто красавица продолжает ходить с длинными волосами и экспериментировать со всевозможными прическами.

Кайли Дженнер

Девушка, которая запустила свою линию прядей для наращивания, должна хотя бы иногда и сама их носить. Кайли очень любит экспериментировать с цветом, у нее даже есть своя коллекция париков. Раньше любимой прической Instagram-инфлюенсера был боб. Видимо, кто-то намекнул Дженнер, что короткая стрижка — не лучший выбор для20-летней девушки. Мы даже слегка удивились, когда привычная всем прическа Кайли сменилась на длинную шевелюру до поясницы.

Зендая

В свои юные годы — Зендае всего 21 — девушка прославилась не только ролями в кино и ангельским голосом, но и запуском собственной линии одежды и написанной книгой. Актриса активно использует свое громкое имя для привлечения внимания к проблеме расизма и политическим вопросам. Поведением и словами она показывает молодым людям, что это нормально — пробовать новое и экспериментировать. Неудивительно, что Зендая не прочь примерить новые образы. Недавно красавица удивила всех, представ перед публикой с ультракоротким бобом. А спустя некоторое время на ее голове уже красовались кудрявые локоны. Уверены, без наращивания волос тут дело не обошлось.

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Фото: Instagram, Global Look Press