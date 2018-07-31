7-месячная японка стала звездой интернета из-за сказочно густых волос

Густые от природы волосы — несомненно, гордость каждой девушки. И малышка из Японии в свои 7 месяцев ещё не понимает, что природа наградила ее просто невероятной шевелюрой. Однако взрослые пользователи сети не могут налюбоваться на это чудо природы, вопрошая, точно ли волосы настоящие или все же это такой крайне правдоподобный парик.

Во многих культурах с волосами связано множество примет и верований, и в особенности это касается волос младенцев, которые символизируют успех и достаток. А поскольку большинство малышей рождаются со скудной растительностью, которая к тому же может вылезти, то дети, уже родившиеся с шикарной причёской, считаются, по меньшей мере, баловнями судьбы. И в Японии в декабре 2017 года родилась девочка Чанко, чья роскошная прическа не может не восхищать.

И хотя, казалось бы, малышка слишком мала, чтобы быть знаменитой, ее родители сочли необходимым рассказать о ней всему миру, и всего за несколько месяцев страница их ребенка в сети обрела небывалую популярность. Восторженные пользователи наперебой изумляются густыми волосами девочки, спеша рассказать о чудо-ребенке всем своим друзьям. Прическа малышки настолько необычно смотрится на ее детском лице, что больше напоминает парик, чем настоящие волосы, существование которых в таком раннем возрасте кажется попросту невероятным.

«Я удивляюсь пушистым волосам ребенка четыре месяца, но это мило, не так ли?» «Просто взгляните на волосы этого ребенка. Это нечто невероятное» «Слишком мило, у нее очень много волос для 6 месяцев» «Это точно не парик? Выглядит невероятно просто. Я завидую» «Вау! Я могу честно сказать, что я никогда не видел 6-месячного малыша с таким большим количеством волос» «У этого ребенка были лучшие волосы, чем у меня сейчас» «Мы можем только надеяться, что наши гены волос объединятся, чтобы достичь хотя бы половины роскоши волос на голове этого ребенка»

Публикация от 髪記録 / hair diary (@babychanco) 22 Июл 2018 в 10:04 PDT Впрочем, случаи, когда родители берут ситуацию в свои руки и заводят и ведут станицы своих детей в сети, довольно часты. Даже на просторах отечественного шоу-бизнеса найдется целый список детей, которые благодаря стараниям родителей могут похвастаться популярностью в сети.