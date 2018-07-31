Новый игрок на поле: Ultimate Control Football Edition от Clear

Мужчины редко выбирают себе кумиров. Скорее они выделяют тех, кто близок им по духу. И нередко такими персонажами становятся мировые звезды футбола. Ничего удивительного, ведь на поле они демонстрируют лучшие мужские качества: силу духа, стремление к победе и умение преодолевать препятствия. Наблюдая за игрой, многие видят себя на месте спортсменов и мечтают тоже побороться за кубок. Но этим летом, благодаря Clear каждый может стать обладателем трофея.

Бренд представляет новинку — шампунь Clear Ultimate Control Football Edition, выпущенную в преддверии главного спортивного события года, за которым совсем скоро будет следить весь мир. Кто же не захочет поставить золотой кубок победителя на полку в ванной?

Впрочем, дизайн — не главное, важнее то, что внутри упаковки. Clear Ultimate Control Football Edition создан специально для мужчин и обладает особым составом. Например, он содержит комплекс BIO — Nutrium 10 — насыщенная смесь из десяти питательных веществ, а также растительных и активных компонентов. Его действие легко заметить на практике: после каждого мытья комплекс активирует естественную защиту кожи головы*. Результат — полная свобода от перхоти** и, конечно, чистые ухоженные волосы. При регулярном использовании этот шампунь помогает полностью забыть о проблемах с кожей головы. Еще одно преимущество: это средство 2 в 1, а значит, оно позволяет обходиться без бальзама для волос — вечно занятые и ценящие практичность мужчины это непременно оценят.

Продукт уже появился на полках магазинов. Запуск новинки будет сопровождаться масштабной кампанией с поддержкой в СМИ, Интернете и размещением наружной рекламы.

Clear призывает: #включи голову, чтобы всегда отлично выглядеть, уверенно идти к успеху и быть чемпионом — на футбольном поле и просто в жизни.