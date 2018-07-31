6 стрижек, которые визуально сделают вас моложе на 10 лет

Забудьте о ботоксе! Выглядеть на 10 лет моложе можно просто изменив свою стрижку. Специально для OK-MAGAZINE.RU стилист по волосам салона Beauty SPA by World Class Жуковка — Вадим Костромин — рассказал, что просить у парикмахеров в следующий раз.

«Многим людям нужно подбирать стрижку индивидуально — с учетом черт лица. Но есть общие советы. Например, в стрижке нужно стремиться к мягкости линий — они больше комплементарны любому типу лица, чем четкость и графика, которая сейчас к тому же не в моде. Создавайте подвижные укладки ­— легкие волны с точки зрения anti-age смотрятся лучше, чем строгие, прямые волосы. А также добавьте легкой разницы в цвете, осветлив пряди у лица», — сказал Вадим.

1. Челка, разделенная надвое

Попробуйте дополнить свою стрижку длинной челкой с прядями, которые, как вуаль, «лежат» по бокам после разделения пробором. Если дополнительно слегка осветлить их, это поможет ещё больше освежить лицо и внешность в целом.

2. Стрижка средней длины с прядями у лица

Выбирайте стрижку с длиной чуть выше плеч — она, какую бы форму ни имела, будет делать вас моложе; важно только избегать графики и смягчать все очертания. А пряди у лица, опять же, окрасить в более светлый оттенок — но без создания яркого контраста. Разница должна составлять максимум 1,5 тона.

3. Каре средней длины

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Такую стрижку следует выбрать тем, кто замечает, что контуры лица несколько теряют четкость. Если ещё недавно в моде было короткое каре, сейчас его длина сместилась ниже — до середины шеи. И это в смысле anti-age-эффекта очень кстати: линия среза с заметным отступом от подбородка отвлечет внимание от овала лица.

4. Стрижки с длинной челкой

Если проявляются первые признаки возрастных изменений и прибегать к агрессивной косметологии не хочется, то можно сделать челку — слегка прореженную, с длиной до уровня бровей. Или ниже — нужно создать такую линию, по которой скользил бы взгляд. Так он не будет задерживаться на морщинках, которые становятся заметнее.

5. Боб с градуировкой

Здесь может быть градуировка (разница длины). Сзади она должна быть обязательно ниже границы роста волос на шее. А спереди более длинные пряди помогут смягчить линию скул, вместо того чтобы её подчеркнуть, это обеспечит эффект «подтяжки», маскировку возрастных изменений. Если сделать их ещё и слегка «рваными», омоложение будет заметнее.

6. Длинные волосы с «игрой» прядей

Считается, что длинные волосы не могут молодить, но это не так: взгляните на 49-летнюю Дженнифер Лопес, которая всегда с длиной. И в то же время — с легкой градацией цвета (осветление у лица). Даже если она собирает волосы в хвост или пучок, светлые пряди у лица остаются выпущенными. Если «носите» волосы распущенными, стремитесь к элегантной небрежности в укладках — она дает образу легкость, с которой ассоциируется молодость. Укладка в серф-стиле или в пляжном стиле освежает.