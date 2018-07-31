Цвет настроения розовый: Пермякова шокировала прической

46-летняя звезда «Интернов» перекрасила волосы в экстремальный цвет. Как думаете, ей идет?

Тренд на яркие волосы самых необычных оттенков все больше входит в жизнь, а розовые или голубые волосы можно увидеть и в метро, и в очереди в магазине. Правда, все больше на молодых девушках и парнях. 46-летняя звезда КВН и сериала «Интерны» решила разбивать стереотипы и тоже перекрасила свои волосы в розовый цвет.

Результат актрису явно порадовал — звезда активно делится фотографиями новой прически в Instagram и участвует в съемках.

Фанатам Светланы новый имидж актрисы тоже понравился — подписчики не устают рассказывать, насколько ей идет необычный образ.

«Очень круто получилось, вы — красотка!», «Цвет настроения — розовый! Класс», «Очень креативно! Прекрасная Светлана с безумно красивыми волосами».

Правда, большинство поклонников звезды все-таки уверены, что имидж она сменила только ради роли, а не просто для экспериментов над внешностью. Но сама актриса пока предпочитает никак не комментировать новую прическу.

Светлана — далеко не единственная звезда, подхватившая тренд на яркие волосы. Например, добавить розовых прядей решилась и Анна Семенович — певица сделала смелый шаг как раз для съемок клипа. Больше смелых знаменитостей — по стрелке.

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