5 бьюти-привычек, которые выдают ваш возраст без паспорта

На дворе уже 21 век, но некоторые представительницы прекрасного пола как будто застряли в прошлом столетии и живут согласно советским реалиям. Редакция Passion.ru нашла целых пять признаков, выдающих тех, чья молодость пришлась на советский союз и лихие 90-е. Читайте о каждой из них подробнее в нашем материале!

Растирание парфюма

Честно признаемся, что этим грешат не только те красавицы, кто прошел суровую школу 90-ых, но даже молодые девушки. Правда, если 20 лет назад у гражданок СССР была причина безбожно разрушать пирамиду аромата, то, почему это делают те, кому еще даже 30 лет еще нет, нам не ясно.

Итак, парфюм, который был доступен в тяжелые дефицитные времена, доставали через знакомых из Прибалтики. Духи «Быть может» и «Желудь» до сих пор многим навевают воспоминания о былых временах. Только вот ароматы эти грешили большой концентрацией спирта в составе, а растирание их на коже помогало избавится от резкого запаха. Привычка растирать аромат на запястьях настолько въелась в ежедневную бьюти-рутину многих женщин, что избавиться от нее практически невозможно.

Закупка косметики в переходах и на рынках

Что уж тут говорить, магазинов косметики пару десятков лет назад было не так уж и много. Косметику можно было найти на рынках и в маленьких магазинчиках в подземных переходах. Лаки, помады и тени Ruby Rose многие до сих пор вспоминают с замиранием сердца.

Пусть даже сейчас почти на каждой улице есть Лэтуаль, Иль де Боте, Рив Гош или Золотое Яблоко (нужное подчеркнуть), сорокалетние дамы все еще закупают косметику и парфюмерию в переходе у своих «проверенных поставщиков». Тени не идут ни в какое сравнение с теми, что продаются в больших сетях, ароматы Dior, Chanel , и прочих брендов — конечно же, подделки, но ведь это все не важно. Бюджетная цена и впечатление от тестирования лака на обычной бумаге или поверх своего маникюра действуют как наркотик, а значит и киоски в подземных переходах будут жить еще очень долго на всем постсоветском пространстве.

Салон на дому

Несмотря на то, что в СССР были и парикмахерские, и косметологические кабинеты, многие ходили на процедуры прямо домой к своему мастеру. Маникюр, окрашивание, стрижка, чистка лица — все эти процедуры можно было сделать у «стилиста-универсала», который жил по соседству. А главное — за целый день вы проводите все необходимые процедуры, проходите сеанс психологической терапии, узнаете все последние сплетни и платите за все это удовольствие гораздо меньше, чем в парикмахерской.

Конечно, есть и свои минусы. Идеальную чистоту «косметологического кабинета» в квартирных условиях никто гарантировать все же не может, да и у мастера, скорее всего, вы не одна такая клиентка. Прошло вот уже столько лет, а женщины, покупающие филлеры непонятно где, все еще идут к «проверенным» косметологам домой за уколами красоты. Просто-таки советская экономия в действии!

Кудрявые головы

Кудрявые волосы — это главная одержимость женщин СССР. А все почему? Кудри — первый шаг к созданию невероятного объема, совсем как у героинь советского кино. Химическую завивку, к счастью, прекрасная половина населения нашей страны оставила в лихих 90-ых, ведь волосы она портила раз и на всегда. А вот бигуди живы до сих пор: сегодня их можно купить в любом хозяйственном магазине, супермаркете, китайском рынке и прочих не вызывающих доверия местах.

Бигуди — это привычка от которой мало кому удается избавится. Да и зачем? Ведь только времени и сил было потрачено на освоение на первый взгляд столь примитивной бьюти-вещицы! Кроме того, она не несет особого вреда волосам, так как воздействие высоких температур сведено к минимуму. Бигуди даже работают на благо молодости. Из-за того, что спать с пластмассовыми цилиндрами для достижения идеального результата нужно в позе солдата, кожа лица минимально соприкасается с подушкой, а морщинки появляются реже.

Хна и басма — красители на века

Палитра цветов краски для волос 20-30 лет назад все еще оставляла желать лучшего, а о каком-либо сложном окрашивании и речи быть не могло. Обесцвечивать волосы вообще было опасно, ведь никакой Супры в те времена не было. В салонах и на дому использовали перекись водорода. Женщины делились на два типа: те, кто не совсем не жалел свои волосы и подвергал их разрушительному обесцвечиванию и прочим вредным манипуляциям, и те, кто старался изменить природный цвет волос с минимальными потерями для их здоровья.

Группа ценителей красивых, а главное здоровых волос использовала для преображения природные красители — хну и басму. Но даже они не так безгрешны, как кажется на первый взгляд. Пигмент от окрашивания мог получится неоднородный, да и подвергать волосы химическим воздействиями после окрашивания хной и басмой было нельзя. Несмотря на то, что сейчас в салонах делают щадящее окрашивание, не травмирующее волосы, некоторые женщины так приноровились использовать природные красители в домашних условиях, что и слышать не хотят об амиачных аналогах. Пусть даже они практически безвредный и обладают богатой палитрой.

Фото: Shutterstock