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Британец, страдающий от аллергии на солнце, носит резиновую маску самого себя
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Британец, страдающий от аллергии на солнце, носит резиновую маску самого себя 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи лишь рекомендовали Алексу выходить на улицу только ночью.
Аллергия на солнце стала причиной того, что 25-летний англичанин Алекс с детства ведет исключительно ночной образ жизни. У парня редкое наследственное заболевание кожи, при котором она становится слишком чувствительной к ультрафиолету.
Врачи лишь рекомендовали Алексу выходить на улицу только ночью, так как любой солнечный ожог при его заболевании может вызвать рак.
Британская изобретательница Зои Лоулин предложила сделать для парня маску в виде его точной резиновой копии. С головы Алекса сняли мерки специальным сканером и, по полученным данным, создали точную модель. Маску покрыли не пропускающим ультрафиолет силиконом.
Резиновая копия лица Алекса полностью закрывает голову парня и защищает его от ожогов. Об этом сообщает Daily Mail.
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