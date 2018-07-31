Британец, страдающий от аллергии на солнце, носит резиновую маску самого себя

Врачи лишь рекомендовали Алексу выходить на улицу только ночью.

Аллергия на солнце стала причиной того, что 25-летний англичанин Алекс с детства ведет исключительно ночной образ жизни. У парня редкое наследственное заболевание кожи, при котором она становится слишком чувствительной к ультрафиолету.

Врачи лишь рекомендовали Алексу выходить на улицу только ночью, так как любой солнечный ожог при его заболевании может вызвать рак.

Британская изобретательница Зои Лоулин предложила сделать для парня маску в виде его точной резиновой копии. С головы Алекса сняли мерки специальным сканером и, по полученным данным, создали точную модель. Маску покрыли не пропускающим ультрафиолет силиконом.

Резиновая копия лица Алекса полностью закрывает голову парня и защищает его от ожогов. Об этом сообщает Daily Mail.