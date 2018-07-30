Как создать эффект вчерашнего макияжа

Нарочито небрежные стрелки, слегка размазанная тушь — это не последствия веселой вечеринки, а один из самых актуальных вариантов макияжа. Сразу оговоримся: метод «красимся в темноте» при его создании не работает –чтобы добиться нужного эффекта и не переборщить, придется приложить немало усилий при свете дня. Важные слагаемые успеха — безукоризненный тон (мы все же занимаемся стилизацией, а не пошаговым повторением образа «я так проснулась») и хорошая фантазия. Главный акцент стоит сделать на глаза: например, нанесите тушь, смело работая щеточкой даже в области верхнего века. Только не перестарайтесь — излишний реализм тут ни к чему.