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Вот это поворот! Джулия Робертс теперь блондинка!
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Вот это поворот! Джулия Робертс теперь блондинка! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Джулия Робертс (50) уже давно покорила наши сердца роскошной улыбкой и рыжими вьющимися локонами (именно эта прическа стала визитной карточкой звезды после выхода фильма «Красотка»).
Но время идет, вкусы меняются, и, похоже, Джулия не против кардинальных перемен. Так, вчера на презентации сериала «Возвращение домой» Робертс появилась с белокурыми локонами. Признаться честно, никто не ожидал увидеть актрису в таком образе. Но красоту ничем не испортишь, и Робертс выглядит роскошно с любым цветом волос.
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Кстати, премьера сериала состоится 26 сентября. Джулия играет в нем одну из главных ролей. Ее героиня — бывший социальный работник на секретном объекте.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=qsUfdJ7eZ3w
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vot-eto-povorot-dzhuliya-roberts-stala-blondinkoj/
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