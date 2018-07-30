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Тренд из Instagram: африканские косички
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Тренд из Instagram: африканские косички 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Почему косички стали так популярны? Все просто — это идеальный вариант для лета, который позволяет наконец-то не тратить нервы на переживания о состоянии укладки где бы вы ни были: в путешествии, на вечеринке у бассейна или музыкальном фестивале под проливным дождем.
Тренд активно эксплуатируется звездами всех масштабах от Джордан Данн до Соланж. Знаменитые красотки наперебой хвастаются косичками в Instagram, при этом демонстрируют разные идеи причесок, которыми тысячи поклонников уже успели вдохновиться для собственных экспериментов с волосами.
Кстати, стилисты по волосам тоже активно пропагандируют тренд в соц сети, аргументируя это тем, что летом косички помогают спасти волосы от палящего солнца и агрессивного воздействия окружающей среды. Они же придумывают для звезд множество вариаций на тему этого тренда — вплетают в волосы жемчуг, золотые бусины, радужные нити и деревянные этнические аксессуары. И в пир, и в мир, что называется.
К слову, хороший и несложный пример прически можно подсмотреть у Зои Кравитц — она была в тренде еще пару месяцев назад, когда на пришла на Met Gala с косичками, собранными в низкий пучок и закрепленными черной лентой. Берем пример и освобождаем себя от нервотрепки из-за укладки хотя бы на один, увы, последний месяц лета.
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