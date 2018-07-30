7 опасных последствий наращивания ресниц

СодержаниеЧто говорят офтальмологиКратко о процедуре: в чем сольЧто может пойти не так?1. Раздражение2. Аллергические реакции3. Эрозия4. Инфицирование5. Синдром сухого глаза6. Алопеция7. ДемодексКак избежать неприятных последствий?

Наращивание ресниц — одна из самых популярных тенденций в мире красоты. Ее опробовали уже миллионы женщин со всех уголков планеты и столько же готовятся нарастить ресницы в ближайшее время.

На территории России навести искусственную красоту можно практически в любом салоне красоты, а в Японии наборы ресниц и инструменты для наращивания свободно продаются в каждой аптеке. Но так ли безопасна эта услуга, как мы о ней думаем? И действительно ли самый большой в ней риск — «неправильный» клей?

Что говорят офтальмологи

Тенденцию наращивания ресниц с момента ее первого появления активно поддержали голливудские звезды. Сегодня можно с уверенностью сказать, что каждая знаменитость, успевшая побывать на красной ковровой дорожке, хотя бы раз наращивала ресницы. Порой это заканчивалось неожиданными признаниями.

Помните историю американской актрисы и певицы Кристин Ченовет , которая несколько лет назад появилась на Late Show with David Letterman в темных солнцезащитных очках? Звезда объяснила, что всему виной наращивание ресниц: «Вот в чем проблема. Я нарастила ресницы. В клее, который использовал мастер, есть формальдегид. На него у меня возникла аллергия. У меня отекли веки, и я постоянно чихаю».

Вскоре после этого Американская академия офтальмологии обратила внимание на данную услугу и произвела проверку. По ее итогам были опубликованы потребительские отчеты, призывающие женщин с осторожностью подходить к самой процедуре и выбору специалиста, который ее будет проводить. Какие же риски могут поджидать представительниц прекрасного пола?

Кратко о процедуре: в чем соль

Сегодня не нужно иметь степень по медицине, чтобы наращивать ресницы. Однако это вовсе не означает, что это легкая в проведении процедура, которая не требует обучения. Из-за точности, которая необходима для получения естественного эффекта пышных и объемных ресниц, ее иногда сравнивают с микрохирургией.

В процессе наращивания мастер использует от 40 до 100 искусственных ресниц для каждого глаза! И это — довольно длительный процесс. Классика потребует у вас от 1,5-2-х часов ожидания, а эффект 4D — около трех часов.

В среднем нарощенные ресницы будут радовать женщину 4-5 недель. Все это при условии, что спустя 2-3 недели после посещения мастера будет проведена коррекция. Она может занимать от 45 до 90 минут.

Арианна Монтазем, визажист, косметолог, лэшмейкер говорит, что наращивание ресниц — это инвестиция, точно так же, как покрытие ногтей гель-лаком. «В конечном счете, решать только вам, действительно ли она стоит вашего внимания и денег».

Что может пойти не так?

В потребительских отчетах Американской академии офтальмологии рассматривалось несколько случаев опасных последствий для здоровья наращивания ресниц. В результате были озвучены следующие риски: инфекции роговицы, отек век, инфекции века и временная либо постоянная потеря ресниц.

Другие, менее распространенные осложнения включали травмирование кожи век инструментами для наращивания (щипцами), болезненная реакция на растворы для снятия ресниц и на специальную ленту, которая поддерживает волоски во время процедуры.

Практикующие специалисты добавили к этому списку еще несколько осложнений. Поговорим о каждом из них подробнее!

1. Раздражение

Наращивание ресниц может спровоцировать раздражение конъюнктивы (конъюнктивит) или роговицы (кератит). Острые реакции могут быть обусловлены как непосредственно контактом с искусственными ресницами, так и с веществами, которые присутствуют в клее для фиксации волосков. Раздражение проявляется спустя некоторое время после наращивания и не существует симптомов, которые могли бы предупредить о грядущих проблемах.

2. Аллергические реакции

Клеи для наращивания ресниц могут содержать такое вещество как формальдегид. Продвинутым бьютиголикам оно известно из нейл-арт индустрии. Этот канцероген содержится в бюджетных лаках для ногтей, обеспечивая им долговечность носки и стойкость к механическому воздействию. Его применение ограничено во многих странах мира из-за существенных рисков для здоровья.

Формальдегид может содержаться как в дешевых клеях для проведения процедуры, так и в дорогих. В составе средства для фиксации ресниц вещество может вызвать слезоточивость глаз, формирование «корочек» у основания ресниц, аллергическую реакцию. Доктор наук Филипп Риццуто рассказывает, что реакция на клей может спровоцировать развитие такой патологии как мадароз. Это состояние, при котором наблюдается частичная или полная потеря ресниц.

3. Эрозия

«Риски наращивания ресниц — это не только аллергическая реакция на клей, но и эрозия внутренней поверхности век, — рассказывает доктор медицины Орли Авицур. — Это может привести к окончательному повреждению ваших ресниц. Не имеет значения, используете вы бюджетные ресницы на ленте или дорогие одиночные ресницы: риски одинаковы».

4. Инфицирование

Наращенные ресницы задерживают удаление грязи и бактерий, обитающих на коже век. Недостаточное очищение кожи и искусственных ресниц создает все условия для инфицирования. Офтальмологи нередко регистрируют серьезные инфекции после получения пациентками процедуры. И первый настораживающий симптом — это покраснение глаз.

5. Синдром сухого глаза

Врачи и исследователи предупреждают, что желание обрести кукольные ресницы или получить максимальный эффект от наращивания может быть чревато болезненными ощущениями. Существует оптимальная длина ресниц, чтобы защитить глаза от ветра, пыли и другого мусора. Исследования на животных показали, что она составляет одну треть от ширины глаза.

«Более длинные ресницы создают «веерообразный эффект» во время каждого мигания, тем самым увеличивая воздействие воздушных потоков на поверхность глаз, что может спровоцировать возникновение симптома сухого глаза», — рассказывает доктор медицины, профессор офтальмологии Дипиндер Дхаливел.

6. Алопеция

Особую опасность искусственные ресницы представляют для обладательниц тонких, слабых ресниц от природы. И дело здесь не в том, что новые ресницы не будут держаться, начнут выпадать родные ресницы.

У женщин с крепкими натуральными ресницами тоже есть повод для волнений. Специалисты Ассоциации оптометристов Великобритании предупреждают: «Повторное проведение процедуры наращивания может вызвать алопецию — состояние, при котором волоски выпадают от чрезмерного напряжения из-за установленных искусственных ресниц. Такая нагрузка может повредить луковицу волоса, из-за чего та может замедлить рост волос или вовсе прекратить их продуцирование».

7. Демодекс

Доктор Кешини Парбху из центра помощи глазам Института Орландо рассказывает, что процедура наращивания ресниц может иметь последствия в виде заражения Демодексом. Искусственно склеенные, очень густые ресницы привлекают клещей: «Они могут селиться у основания фолликулов ресниц и питаться этим материалом». Деятельность глазного клеща приведет к образованию очагов воспаления, как в самих фолликулах, так и вокруг них. Справиться с заболеванием можно только медикаментозно.

Доктор предупреждает, что заразиться Демодексом можно в салонах и клиниках, персонал которых не очищает инструменты для наращивания ресниц должным образом или не удаляет тщательно макияж с глаз клиенток перед проведением процедуры.

Как избежать неприятных последствий?

Как бы это печально ни звучало, но врачи и исследователи в области Здравоохранения не рекомендуют наращивать ресницы. Риски для здоровья глаз чрезвычайно высоки, в то время как процедура дает исключительно эстетический эффект.

Но если вы все же планируете нарастить ресницы, выбирайте клинику или салон красоты, в которой специалисты строго соблюдают санитарные нормы и используют качественные материалы для наращивания. Перед процедурой обязательно прочитайте список ингредиентов средства для фиксации ресниц, в нем не должен значиться формальдегид.

И напоследок: если что-то пошло не так, немедленно удалите ресницы (при помощи мастера) и обратитесь к офтальмологу.

Комментарий экспертаИрина Юрьевна Копылова, врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист лазерной медицины ГНЦ лазерной медицины ФМБА России

Процедура наращивания ресниц не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Однако это не значит, что нужно от нее отказываться. Если вы не носите контактные линзы, не страдаете хроническим конъюнктивитом, и у вас нет от природы тонких и слабых ресниц, то нужно просто взвесить все плюсы и минусы и решить, чего же больше.

Сначала о минусах, к которым относятся:

— попасть в плохие руки, поэтому проводим процедуру только у профессионала;

— риск аллергических реакций;

— тереть глаза и спать на животе — об этих привычках можно забыть;

— необходима регулярная коррекция.

К плюсам, о которых говорить намного приятнее, можно отнести:

— у вас теперь глубокий и неотразимый взгляд;

— можно забыть о туши для ресниц;

— ресницы идеальные в любое время суток;

— можно менять образ, добиваясь разных эффектов при помощи разных вариантов объема.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock