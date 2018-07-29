Как избавиться от сосудистых звездочек: самые эффективные методы

Сосудистые звездочки — это расширенная капиллярная сеть, проступающая через кожу в виде красной или фиолетовой паутинки. Чаще всего она проявляется на щеках, крыльях носа, нижних конечностях и может иметь форму точечных, линейных, паукообразных сосудистых дефектов.

Появление у человека сосудистых звездочек и капиллярных сеточек может быть вызвано целым рядом причин:

1. Нарушение гормонального фона.

2. Застой венозной крови.

3. Сердечно-сосудистая патология.

4. Повышенная проницаемость стенок сосудов, вызванная недостаточностью витамина С.

5. Роды, аборт или ошибочный подбор контрацептивов.

Этот дефект сильно влияет на внешний вид, даже декоративной косметикой перекрыть его не всегда невозможно. А выглядеть идеально хочется. Поэтому мы создали подборку самых эффективных методов решения этой проблемы.

Лазеротерапия

Самый эффективный инструмент для сохранения молодости кожи — лазер. Процедура обеспечивает не только чистую кожу, ровный цвет и текстуру, но и сохраняет ее молодой и здоровой на длительное время.

Длительность процедуры составляет 15–20 минут, для достижения максимального результата необходимо 5–6 сеансов. В клинике Gen87 есть сразу несколько лазеров (подбираются в зависимости от результата, который вы хотите получить). Для получения всей информации необходимо записаться на консультацию.

Стоимость процедуры: удаление сосудов на одном квадратном сантиметре — 1 200 рублей, а лазером системы Harmony Pro обработка такого же участка стоит 21 000 рублей.

Пиксель

Это фракционный термолифтинг, позволяющий восстановить утраченные контуры лица и тела, а также удалить приобретенные недостатки кожи. Воздействие происходит по принципу постепенного селективного прогрева эпидермиса и дермы. Процедура не имеет возрастных ограничений и не требует реабилитационного периода.

Стоимость процедуры в клинике «Пятый Элемент» — 29 000 рублей.

Склеротерапия

Этот метод лечения основан на введении в патологически измененные сосуды препаратов, вызывающих их склерозирование (закрытие просвета вследствие повреждения препаратом и сращения стенок).

Каждый сеанс занимает не более 15–20 минут. В зависимости от распространенности процесса может потребоваться от одной до пяти (в среднем две-три) процедур.

Стоимость процедуры: один сеанс стоит от 4 500 рублей.

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