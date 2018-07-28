Фолловеры сравнили Ольгу Бузову без макияжа с ее бабушкой

Ольга Бузова показала лицо без макияжа и свою 80-летнюю бабушку.

С бабушкой Ольги Бузовой ее поклонники познакомились после того, как Филипп Киркоров пригласил пенсионерку на свой концерт и подарил ей незабываемые эмоции, море внимания и цветов. Подписчики певицы остались в восторге от зажигательной родственницы звезды. Несколько часов назад в Instagram Ольги появилось новое фото с бабушкой. На кадре певица запечатлена без мейкапа.

В комментариях фолловеры отметили, что Ольга без макияжа сильно похожа на свою родственницу: «Ты копия бабушки»; «Похожи с бабушкой»; «Ольга Вы очень похожи с бабушкой»; «Вылитая бабушка».

А ты видишь внешнее сходство Ольги и ее бабушки?

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Фото:Instagram