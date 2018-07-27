Перечислены самые популярные летние стрижки знаменитостей

Модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Об этом сообщает Vogue.

Одна из них — зачесанные на бок волосы выше плеч американской топ-модели Хейли Болдуин

Также была отмечена стрижка-боб китайской супермодели Лю Вэнь

Издание обратило внимание и на вьющееся каре с челкой актрисы Зендаи.

Не менее востребованными прическами оказались короткая пикси американской актрисы Зои Кравиц и даже полностью сбритые волосы британской модели Адова Абоах.

Список завершила голландская фотомодель Имаан Хаммам и ее остриженные по плечи кудрявые волосы.