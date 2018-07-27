Перечислены самые популярные летние стрижки знаменитостей 

Модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Об этом сообщает Vogue.
Одна из них — зачесанные на бок волосы выше плеч американской топ-модели Хейли Болдуин.
Также была отмечена стрижка-боб китайской супермодели Лю Вэнь.
Издание обратило внимание и на вьющееся каре с челкой актрисы Зендаи.
Не менее востребованными прическами оказались короткая пикси американской актрисы Зои Кравиц и даже полностью сбритые волосы британской модели Адова Абоах.
Список завершила голландская фотомодель Имаан Хаммам и ее остриженные по плечи кудрявые волосы.
В июле прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Джинни» также стала трендом среди знаменитостей. Персонаж Барбары Иден — Джинни — собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.