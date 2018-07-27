Как избежать неестественного эффекта: 5 фактов о наращивании ресниц

За последний год наращивание ресниц стало стандартной процедурой в каждом салоне красоты. Услуга пользуется бешеной популярностью — после наращивания можно забыть о туши и макияже в целом, что особенно актуально в летний период. Девушки так увлеклись процедурой, что наращивают огромные, неестественные ресницы, больше напоминающие щетки. Как не переборщить с объемом и добиться максимально естественного результата, чтобы никто не заметил подвоха, мы спросили у мастера наращивания ресниц салона Keep Looking Ольги Сербиной.

Технология

Мастер наклеивает одну или несколько искусственных ресниц на каждую вашу. Процедура совершенно безболезненная. Материал, из которого изготавливаются ресницы, — гипоаллергенное волокно. Натуральные волоски животных не используют из-за вероятности аллергической реакции.

Срок носки

Наращенные ресницы держатся в среднем от 3 до 7 недель. Постепенно искусственные реснички будут выпадать, иногда вместе с вашими «родными». Это естественный процесс — длительность жизни одного волоска составляет около 3 месяцев, а полное обновление ресниц происходит за 5 месяцев. Главное — не пытаться самостоятельно избавиться от ресниц.

Как определиться с объемом

Чтобы добиться максимального естественного результата, можно нарастить классический объем, тоненькими ресничками толщиной 0,07 мм — это супернатуральный эффект. Никогда нельзя наращивать на свои очень тонкие ресницы материал толщиной более 0,07 мм.

Тип изгиба

Изгиб B повторяет естественный изгиб, хорошо подходит тем, у кого форма глаз близка к идеальной. Изгиб C — самый популярный, зрительно раскрывает глаза и делает взгляд выразительнее. Изгиб D распахивает глаза. Если у вас опущенное веко или глубокая глазница — это ваш вариант. Изгиб U предназначен для тех, кто хочет добиться кукольного эффекта. Категорически не подходит выпуклым и круглым глазам, а также в случаях с приподнятым внешним углом. Изгиб L создан для глубоко посаженных и азиатских глаз. Подойдет девушкам, которые носят очки.

Уход

После процедуры нельзя трогать наращенные ресницы, мочить в течение 24 часов.

В течение 2-3 дней рекомендуется не посещать помещения с высокой температурой и влажностью (солярий, сауны, бани, спа-салоны и т. д.)

Крайне не рекомендуется спать лицом в подушку. В этом случае наращенные ресницы могут помяться, потерять свой презентабельный ви Постарайтесь избавиться от привычки тереть глаза (если она у вас есть). От щипцов для завивки ресниц следует отказаться. Если вы любите подкрученные ресницы, то лучше сразу нарастить ресницы изгиба D.

Всегда пребывайте в приподнятом настроении. Если будете плакать, рискуете растерять всю красоту ресниц.

Не наносите на веки косметику на масляной основе. Она способствует разрушению свойства клеящего вещества.

Если ресницы слегка запутались, аккуратно и нежно расчешите их специальной щеточкой для ресниц, но ни в коем случае не дергайте ресницы.

Не расчесывайте мокрые ресницы. Просушить их можно веером или приложив полотенце (не тереть) — и только когда они высохнут, можно расчесывать.

Удаляйте макияж с глаз ватной палочкой, так как ватный диск может оставлять волоски на ресницах. И после уже умывайтесь пенкой, молочком или гелем для умывания.

Для удаления макияжа применяйте нежирные средства. Лучше всего снимать макияж при помощи лосьонов для лица на водной основе, а не масляной.