Полиция красоты: где сделать окрашивание этим летом?

Щадящее окрашивание для сухих волос, эффект поцелованных солнцем прядей, модная техника балаяж — редакторы BeautyHack отправились в салоны красоты и попросили мастеров преобразить их образы.

Салон-школа красоты Brush

Честно признаюсь, перед вторым в жизни окрашиванием немного нервничала, ведь от любых бьюти-трансформаций прежде всего жду двух вещей. Во-первых, все должно выглядеть максимально естественно: мой родной цвет волос меня устраивает, и на подобные эксперименты решаюсь крайне редко. Во-вторых, сложное окрашивание нужно всегда доверять только профессионалам. С содроганием вспоминаю то «полосатое» мелирование из нулевых и каждый раз боюсь увидеть его в отражении зеркала после процедуры.

Поэтому, вооружившись фотографиями Оливии Палермо и Лили Олдридж, отправилась в салон красоты Brush к арт-директору Алексу Нагорскому. На окрашивание к нему в свое время записывались Земфира с Ренатой Литвиновой , Валерия и — совсем недавно — Лена Перминова, поэтому сомнений не было: шедевру быть!

Чтобы все-таки частично оставить мой природный цвет нетронутым, мы решили сделать балаяж — добавить естественных бликов, как будто каштановые волосы тоже вполне себе могут выгорать на солнце. Такой вариант не попадает под категорию классического стойкого окрашивания, потому что можно обойтись без красителя вовсе, но все же смыться блики не смогут. Именно для создания эффекта «поцелованных солнцем» волос L’Oréal Professionnel и выпустили осветляющее масло Blond Studio Lightening Oil. Мои каштановые волосы оно осветлило на два тона, и тонировка даже не потребовалась — получился карамельный оттенок без намека на «желтизну». Алекс наносил масло с помощью кисточки смахивающими движениями по технике балаяж (если вы до сих пор не можете отличить его от шатуша — читайте нашу статью), а чтобы волосы не повредились, использовал уход SmartBond дважды — вместе с осветляющим средством и в самом финале. Если вы боитесь, что окрашивание превратит локоны в солому, попросите мастера добавить тот самый «бондинг». В средстве содержится малеиновая кислота, восстанавливающая кератиновые связи, поэтому волосы будут гладкими.

В результате цвет моих волос заиграл новыми красками в буквальном смысле: они стали блестеть, как в рекламе, и переливаться, будто я провела месяц под калифорнийским солнцем. Но больше всего мне понравилось то, что в ближайшие полгода мне точно не придется обновлять окрашивание: цвет бликов не изменится (потому что нет тонировки), а отрастать пряди будут очень незаметно благодаря идеальной растушевке. Чтобы продлить этот эффект еще больше, Алекс подарил шампунь для окрашенных волос Vitamino Color от L’Oréal Professionnel — он дополнительно усилит яркость осветленных прядей и будет интенсивно их увлажнять.

Адрес: Трубецкая ул., 28 стр. 1 Цена: 17 000 руб.

Салон красоты Buro Beauty

В Buro Beauty на Рублевке работает великий и совсем не ужасный Серж Манукян, который в первые три секунды знакомства выложит Вам все про ваши волосы. И на просьбу «покрасить супер-стойкой краской» ответит вежливым отказом, если вы — как я — то осветлялись, то красились обратно в темный, а потом еще баловались с шатушем и манкировали уходовыми процедурами. Потому что такие волосы — сухие и очень, очень на хозяйку обиженные. Стойкая краска для них — еще одна беда, а вот тонирование с уходом — куда лучше.

В отличие от обычной краски, тонирование Redken не содержит щелочи (если в краске процент активатора обычно равен 6, то в redken — 1.7), и наносится на предварительно вымытые волосы. Эту процедуру Серж совместил с уходом redken chemistry — и через час с небольшим я выпорхнула из салона с новой головой. Вопреки моим сомнениям (я не фанат тонирования), цвет получился насыщенным, и блеск тоже наличествовал, а мои многострадальные кончики волос выглядели опрятнее и ровнее. Спустя месяц, разницы с отросшими корнями не видно (а со стойкой краской наверняка бы разница была), блеск по-прежнему есть, да и цвет до конца не вымылся. Приду к Сержу еще!

Адрес: Рублево-Успенское ш., д.85, Барвиха

Цена за лечение, тонирование и укладку: 16 300 руб.

Brow & Beauty Bar Москвичка

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Яна Демидова

Окрашивание в технике «шатуш» — визитная карточка сети салонов «Brow & Beauty Bar Москвичка». Совсем скоро меня ждет отпуск, и, в мечтах о морском побережье и ласковом солнце, я шла в салон с четким желанием — попробовать, наконец, на себе это популярное окрашивание и выглядеть как настоящая «подружка серфера».

В салоне меня облачили в белоснежный хлопковый халат и угостили ароматнейшим зеленым чаем — можно считать, отпуск уже начался! Прежде всего, стилист Елена Ермак оценила состояние и цвет волос и согласилась с моим желанием немного осветлить отдельные пряди, ведь натуральным русым волосам часто не хватает яркости и переливов цвета. Оценка качества волос — этап обязательный, так как если они очень сильно повреждены, перед осветлением стоит пройти своеобразный «курс реабилитации». Но в целом, «шатуш» — универсальное окрашивание. Для любого цвета можно подобрать подходящий оттенок бликов и их интенсивность.

Так, определившись с желаемым результатом, мы приступили к преображению. Первый этап — осветление. Для этой важной миссии использовали осветляющую пудру Redken Flash Lift Blond Idol. Название впечатляет, но еще больше поражает результат. При подготовке к окрашиванию пудра легко принимает консистенцию пасты, что обеспечивает точное и еще более аккуратное нанесение — ни один лишний волосок не окрасится. Елена выбирала именно те пряди, которые выгорают на солнце естественным путем, слегка начесывала у корней и наносила краску под определенным углом. Так светлые пряди будут выглядеть еще более естественно и порадуют красивыми переливами.

Через двадцать минут смыли краситель, и наступила очередь тонирующих средств Redken Shades EQ. Они известны своими натуральными оттенками, ухаживающими свойствами, а еще дарят дополнительный бонус — зеркальный блеск. Разве не мечта? Для меня Елена выбрала сочетание оттенков Crystal Clear и Irish Cream. Прошло еще несколько минут, и мой новый летний образ был готов. Результат — естественные, словно поцелованные солнцем блестящие волосы. Легкие пляжные локоны, созданные с помощью средств L’Oreal Professionnel TechniArt Volume Architect и Fix Anti-Frizz, еще больше подчеркнули светлые блики. Вот так с помощью стойкого окрашивания, не изменяя себе, можно сделать свой натуральный цвет волос живее и ярче. По дороге из салона вы точно не пропустите ни одну зеркальную поверхность, ведь желание любоваться собой после такого окрашивания побороть просто невозможно. А я с уверенностью могу заявить: «К отпуску готова!».

Адрес: Большая Дмитровка, 16 стр. 1 Цена: 13 400 руб.

Салон красоты Jean Lous David GUM Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ольга Андреева

За волосами мне ухаживать не так-то сложно — всегда носила короткую стрижку, меняла раз в месяц шампунь и самостоятельно укладывала их на фен и круглую щетку. Но от предыдущего окрашивания волосы стали сухими и ломкими, плохо укладывались, приходилось мыть голову каждый день, а желтизна становилась все заметнее и заметнее. В салон Jean Lous David в ГУМе я отправилась за блондинистым цветом и хотела, чтобы он не дал рыжину в первый месяц после окрашивания (спойлер — не дал!).

Мастер Наталья Родькина использовала краску L’Oreal Professionnel Inoa. В палитре около 70 тонов, так что я быстро нашла подходящий. Особенность краски в том, что при ее создании была применена уникальная система Oil Delivery System: красящиеся компоненты доставляются с помощью масла. В составе нет аммиака, поэтому окрашивание получается бережным. В процессе Наталья нанесла лечебную маску Smart Bond на основе малеиновой кислоты, которая защищает волосы во время окрашивания. Из салона я вышла совсем другая и превратилась почти в блондинку (как и хотела). Волосы стало легко укладывать, и я перестала их мыть каждый день. Обязательно вернусь через пару месяцев обновить прическу!

Адрес: Красная площадь, 3 (ТЦ ГУМ, 3-й этаж) Цена за сложное окрашивание и стрижку: 17 600 руб.

Салон красоты «Белый Сад»

Я всегда хочу каких-то перемен с волосами, но отказываю себе в них, переживая за качество волос и результат. Так сложилось, что застраховать себя от нежелательного оттенка практически невозможно, особенно если у вас они натуральные — неизвестно, как поведут себя с той или иной краской. Поэтому мои эксперименты заканчивались либо тем, что мне делали шатуш и подобные техники (кто на что горазд), либо я просто терзалась муками выбора. Когда наконец-то решилась, что пора что-то менять, отправилась в «Белый Сад» — все уверяли меня, что результат точно не расстроит. Пришла я минут на 20 раньше, но мой мастер Ольга уже ждала меня. Мне очень понравился интерьер и персонал — все безумно доброжелательные и вежливые. Усадив меня в кресло, Ольга сразу приступила к осмотру моих волос: описала качество, состояние, спросила про уход, про частоту мытья, про предыдущие эксперименты. После этого я показала три фотографии результата, который я ожидаю, на что мастер ответила: «Хорошо, так и сделаем». И не обманула. Сначала мы решили немного освежить длину, чтобы убрать секущиеся концы: стрижка машинкой оказалась лучшим решением, потому что в результате кончики волос получаются очень густыми.

После стрижки Ольга приступила к стойкому окрашиванию с помощью красителя Chromatics от Redken. Она мне объяснила, что для моих волос это будет лучшим решением — специальная система ODS2 (Oil Delivery System) доставляет краситель с помощью масла и технологии внедрения протеинов, поэтому в итоге получается не только красивый оттенок, но и волосы остаются более здоровыми. И это бережное отношение к ним чувствуется: когда я ожидала впитывание краски, не испытала абсолютно никакого дискомфорта. Выдержав где-то около получаса, возможно, чуть меньше, Ольга объяснила мне, что хочет еще немного затонировать оттенок, чтобы цвет был еще более насыщенным и стойким. Для этого был выбран безаммиачный краситель Shades Eq Gloss от Redken. Она пообещала мне, что волосы будут очень блестящими. Пока я сидела в ожидании, мастер мне сделала приятный массаж головы и рассказала, как лучше ухаживать за окрашенными волосами. После мы приступили к сушке и их укладке. Решили вытянуть волосы на брашинг. Когда я наконец увидела результат в зеркале, не могла поверить своим глазам. Была настолько счастлива и поражена, что мои волосы так могут выглядеть, что бегала от одного зеркала к другому, рассматривая оттенок под разным светом. Был действительно зеркальный блеск, а оттенок получился точь-в-точь, как на картинках. Я до сих пор не понимаю, как мастер так быстро смог определить именно то, что я хотела, но она это сделала. Вся редакция и мои друзья единогласно сказали, что мне давно было пора решиться на такое окрашивание!

Адрес: Театральный проезд, 2, этаж 2 Цена за стрижку: 3 000 руб.

Цена за окрашивание: 9 000 руб.

Цена за тонирование: 5 000 руб.